Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой

Муж известной певицы сделал неожиданное заявление

Алла Пугачева Фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum

В масс-медиа на днях появилась информация о якобы госпитализации и операции на сердце у 69-летней российской певицы Аллы Пугачевой. Ряд СМИ написали, что артистка проходит курс реабилитации в преддверии грандиозного юбилейного концерта 17 апреля. Однако муж Аллы Пугачевой, Максим Галкин, утверждает, что все это вранье и не соответствует действительности.

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"Это все ложь! Я ума не приложу, откуда это берется, моя жена дома, все с ней, слава Богу, в порядке. Не понимаю, откуда берутся эти слухи и сплетни. Это абсолютный бред, у нас все хорошо", – процитировало слова шоумена издание Super.

Напомним, ранее Алла Пугачева впервые появилась на публике после болезни. Фотографию опубликовала в Instagram певица Жасмин, которая встретилась с артисткой на детском празднике, который был организован в честь внучки Игоря Крутого Деми. А недавно Максим Галкин прокомментировал ухудшение здоровья Аллы Пугачевой.

Какая пенсия у Аллы Пугачевой узнайте в видео ниже:

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