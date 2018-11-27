Гайтана очаровала новогодней фотосессией с маленькой дочерью – сказочные фото

Звезда позировала с ребенком на фоне украшенной елки

Гайтана с дочерью. Фото: instagram.com/yana.teplova

Украинская певица Гайтана, которая недавно показала любимого мужа и подросшую дочь в семейной фотосессии, порадовала поклонников новыми съемками. На этот раз Гайтаа позировала фотографу с дочерью Николь-Сапфир в новогоднем фотосете.

На снимках, автором которых стала Яна Теплова, Гайтана с малышкой предстают в белоснежных кружевных платьях. Знаменитость вместе с ребенком позируют на фоне украшенной елки, подарочных коробочек, подсвечников и новогодних игрушек.

Гайтана с дочерью Фото: instagram.com/yana.teplova Гайтана с дочерью Фото: instagram.com/yana.teplova Гайтана с дочерью Фото: instagram.com/yana.teplova Гайтана с дочерью Фото: instagram.com/yana.teplova Гайтана с дочерью Фото: instagram.com/yana.teplova Гайтана с дочерью Фото: instagram.com/yana.teplova Гайтана с дочерью Фото: instagram.com/yana.teplova 1/7

"Все твои желания исполнятся, знаю я", "Мы не ждем Новый Год, так как праздничное настроение всегда в наших сердцах", – так прокомментировала фотографии Гайтана.

Напомним, ранее Гайтана рассказала о своей дочери и о том, почему певице нравилось быть лысой. Артистка также призналась, что очень часто занимается дома спортом и старается питаться правильно. Помимо этого, Гайтана опубликовала умилительные фото с дочерью.

Также Гайтана рассказала о способах борьбы с осенней хандрой. Певица дала три совета, как можно преодолеть плохое настроение в связи с погодой за окном.