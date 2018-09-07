Гайтана опубликовала умилительные фото с дочерью

Певица частенько радует поклонников снимками с Сапфир-Николь

Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic

39-летняя украинская певица Гайтана впервые стала мамой в июне прошлого года. У артистки родилась очаровательная дочь, которую они вместе с мужем назвали Сапфир-Николь. Спустя некоторое время певица начала публиковать фото малышки в Instagram и даже создала ей в соцсети собственную страничку.

Гайтана с дочерью Фото: instagram.com/gaitanamusic

Так, на своей странице Гайтана разместила два милых фото с Сапфир-Николь. Снимки сразу же вызвали восторг у подписчиков артистки.

Гайтана с дочерью Фото: instagram.com/gaitanamusic

"Милота", "Боже, какие бусички", "Вы невероятны красивы", "Класс,такие красивые", "Дочка мамина радость и продолжение!!!! Красуньки", "Маленькая копия", "Какие же вы красотки ", "Гайтана, какое у Вас красивое солнышко. Прелесть прелестная!!!", "Божечки, вы прекрасны! И слова тут лишние! Будьте здоровы!", – написали в комментариях поклонники певицы.

Напомним, Гайтана показала мужа и опубликовала трогательные фото с дочерью. Ранее, в интервью "Сегодня.Lifestyle" Гайтана рассказала о том, как ей удалось прийти в форму после родов.