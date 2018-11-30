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Гайтана показала фото в пиджаке на голое тело

Певица получила от поклонников много комплиментов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:51
Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic
Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская певица Гайтана порадовала поклонников ярким снимком. На фото звезда позирует в темно-синем пиджаке с пайетками на голое тело.

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Гайтана
Фото: instagram.com/gaitanamusic
 

Поклонники певицы написали много хвалебных комментариев в ее адрес: "Твоя песня шикарная, как и ты сама",  "Красуня", "Вам так хорошо со своими волосами! Зачем раньше были парики?", "Неймовірна", "Красотка", "Самая красивая".

Напомним, Гайтана показала любимого мужа и подросшую дочь в семейной фотосессии. Исполнительница вместе с 1,5-летней дочерью Сапфир-Николь и мужем и отцом ее ребенка Александром приняла участие в семейных съемках. Трогательными фотографиями Гайтана поделилась на странице в Instagram.

Ранее Гайтана позировала фотографу с дочерью Николь-Сапфир в новогоднем фотосетеНа снимках, автором которых стала Яна Теплова, Гайтана с малышкой предстают в белоснежных кружевных платьях. Знаменитость вместе с ребенком позируют на фоне украшенной елки, подарочных коробочек, подсвечников и новогодних игрушек. 

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Источник: "Сегодня"
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