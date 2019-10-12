Гайтана рассказала о наркотической зависимости и тяжелом разводе

По словам певицы, с вредной привычкой она справилась самостоятельно

Гайтана призналась, что у потребляла наркотики Фото: instagram.com/gaitanamusic

Певица Гайтана, которая заключила с мужем брачный контракт, призналась, что употребляла наркотики. Артистка тяжело переживала разрыв с экс-возлюбленным и боролась с зависимостью.

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Оказывается, певица и звездная мама в прошлом имела проблемы с легкими наркотиками. Об этом Гайтана рассказала в программе "ЖЗЛ". По словам исполнительницы, после ухудшения отношений со своим бывшим и продюсером Эдуардом Климом, она пристрастилась к марихуане. Это помогало ей забыться и расслабиться.

"Когда у меня была депрессия, я просто поняла, что я начинаю курить травку уже несколько раз на день, чтобы бежать от себя, бежать от реальности, – вспоминает Гайтана.

Гайтана с дочкой Сапфир-Николь

Продолжалось это несколько лет. Однажды певица опомнилась и решила завязать с вредной привычкой. Она утверждает, что смогла это сделать без помощи специалистов.

"Я покурила, попробовала и говорю – знаете, нет, вообще не идет. Я поняла, что я умираю. И пока я курила, я не могла сделать решение – закончить отношения! Он видел, что со мной происходит, но был в своих депрессиях тоже. Параллельно. Мы были, как две больные человека, которые должны расстаться, потому что болеем друг от друга", – признается Гайтана.

Напомним, что ранее Гайтана рассказала о плохой привычке, из-за которой прятала руки.

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