Где и как прошла свадьба Остапчука и Горняк (фото, видео)
Шоумен и ведущий Владимир Остапчук женился 15 октября
15 октября шоумен Владимир Остапчук женился на Кристине Горняк. Звездная свадьба прошла в роскошном ресторане под Киевом, а молодоженов и гостей развлекала Верка Сердючка. Далее в материале смотрите фото и видео события.
В Instagram супруги поделились свадебными кадрами. Невеста выбрала утонченное белое платье по фигуре с длинными рукавами и смелым разрезом. Владимир предпочел черный смокинг и бабочку.
Позднее возлюбленная Остапчука переоделась в более традиционное платье с пышной юбкой и фатой.
Уже после торжественной церемонии бракосочетания Кристина Горняк сменила наряд на блестящее платье на бретелях. К слову, гостей на свадьбе развлекали Верка Сердючка и ее команда.
Местом проведения долгожданного торжества стал роскошный загородный ресторан недалеко от Киева. Зал и столы были украшены живыми цветами и свечами.
Из особенностей декора можно отметить многочисленные гирлянды, создавшие волшебную атмосферу на месте проведения церемонии.
На территории ресторана также находился отдельный бар, где гостей угощали коктейлями, а еще тематическая фотозона. Молодожены показали гостям видео love story на большом экране.
В какую сумму обошелся праздник, Владимир и Кристина не говорят, но признаются, что деньги собирали вместе.
Напомним, что пара переносила дату свадьбы из-за коронавируса, которым Остапчук и Горняк переболели накануне.
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