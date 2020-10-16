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Где и как прошла свадьба Остапчука и Горняк (фото, видео)

Сегодня, 09:50

Шоумен и ведущий Владимир Остапчук женился 15 октября

15 октября шоумен Владимир Остапчук женился на Кристине Горняк. Звездная свадьба прошла в роскошном ресторане под Киевом, а молодоженов и гостей развлекала Верка Сердючка. Далее в материале смотрите фото и видео события.

Образ Кристины Горняк

В Instagram супруги поделились свадебными кадрами. Невеста выбрала утонченное белое платье по фигуре с длинными рукавами и смелым разрезом. Владимир предпочел черный смокинг и бабочку.

Фото: instagram.com/yura_chorii

Позднее возлюбленная Остапчука переоделась в более традиционное платье с пышной юбкой и фатой.

Фото: instagram.com/olga_telpis

Уже после торжественной церемонии бракосочетания Кристина Горняк сменила наряд на блестящее платье на бретелях. К слову, гостей на свадьбе развлекали Верка Сердючка и ее команда.

Видео: instagram.com/lanasinchenko

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Где проходила свадьба Остапчука

Местом проведения долгожданного торжества стал роскошный загородный ресторан недалеко от Киева. Зал и столы были украшены живыми цветами и свечами.

Фото: instagram.com/olga_telpis

Фото: instagram.com/olga_telpis

Из особенностей декора можно отметить многочисленные гирлянды, создавшие волшебную атмосферу на месте проведения церемонии.

Фото: instagram.com/olga_telpis

На территории ресторана также находился отдельный бар, где гостей угощали коктейлями, а еще тематическая фотозона. Молодожены показали гостям видео love story на большом экране.

Видео: instagram.com/olga_telpis

В какую сумму обошелся праздник, Владимир и Кристина не говорят, но признаются, что деньги собирали вместе.

Напомним, что пара переносила дату свадьбы из-за коронавируса, которым Остапчук и Горняк переболели накануне.

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