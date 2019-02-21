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Где купить билеты на "Евровидение 2019"

"Евровидение 2019" состоится в Тель-Авиве, Израиль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Билеты на "Евровидение 2019"
Билеты на "Евровидение 2019"
Фото: eurovisionworld.com

Международный песенный конкурс "Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16, 18 мая. Стать свидетелями события такого уровня ежегодно мечтают тысячи фанатов со всего мира. В этом году такая возможность будет лишь у пяти тысяч человек, так как международный конференц-центр Expo Tel Aviv вмещает лишь восемь тысяч посетителей. Отметим, три тысячи мест забронированы для делегаций. С этим связана и повышенная стоимость билетов на "Евровидение 2019".

Купить билеты на "Евровидение 2019" можно будет через официальную компанию по продаже – Leaan. Первая волна билетов поступит в продажу в феврале, но точная дата не сообщается, говорится на официальном сайте конкурса. Отметим, что изначально старт продажи билетов был запланирован на декабрь 2018.

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Букмекеры тем временем активно делают ставки на победителя. Как будет выглядеть турнирная таблица "Евровидения 2019" – свежие прогнозы.

Напомним, что уже в эту субботу, 23 февраля, состоится финал Нацотбора на "Евровидение 2019", где определится представитель Украины на конкурсе. За победу в финале будут бороться шесть участников.

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