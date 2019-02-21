Где купить билеты на "Евровидение 2019"

"Евровидение 2019" состоится в Тель-Авиве, Израиль

Билеты на "Евровидение 2019" Фото: eurovisionworld.com

Международный песенный конкурс "Евровидение 2019" будет проходить в Тель-Авиве 14, 16, 18 мая. Стать свидетелями события такого уровня ежегодно мечтают тысячи фанатов со всего мира. В этом году такая возможность будет лишь у пяти тысяч человек, так как международный конференц-центр Expo Tel Aviv вмещает лишь восемь тысяч посетителей. Отметим, три тысячи мест забронированы для делегаций. С этим связана и повышенная стоимость билетов на "Евровидение 2019".

Купить билеты на "Евровидение 2019" можно будет через официальную компанию по продаже – Leaan. Первая волна билетов поступит в продажу в феврале, но точная дата не сообщается, говорится на официальном сайте конкурса. Отметим, что изначально старт продажи билетов был запланирован на декабрь 2018.

Букмекеры тем временем активно делают ставки на победителя. Как будет выглядеть турнирная таблица "Евровидения 2019" – свежие прогнозы.

Напомним, что уже в эту субботу, 23 февраля, состоится финал Нацотбора на "Евровидение 2019", где определится представитель Украины на конкурсе. За победу в финале будут бороться шесть участников.

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