Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Gena VITER и Полиграф ШарикOFF в новом дуэте соревнуются за внимание женщины

Артисты рассказали, как возникла идея дуэта и чего ожидать от него

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:53

Поп-певец Gena VITER и рэпер Полиграф ШарикOFF готовят творческую коллаборацию. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" артисты рассказали, как возникла идея дуэта и чего ожидать от известных мужчин.

Песня от неожиданного дуэта получила название "Позитив", а идея возникла благодаря легендарной композиции "Черный бумер".

"Песне "Черный бумер" сегодня уже 15 лет. Перед большим сольным концертом Полиграфа, который состоится осенью в Октябрьском дворце, конечно, Серега ищет какие-то интересные перформансы – поэтому предложил мне спеть дуэтом. Сказал: "Я напишу такую ​​песню, от которой ты не сможешь отказаться", – рассказал Gena VITER.

Gena VITER
Gena VITER
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Режиссер Елена Винярская приоткрыла завесу и рассказала, что стало основой идеи клипа.

"У нас будет прекрасная история о том, как люди ловят кайф. Кайф будет абсолютно разный – кто-то будет кормить игуан, кто-то – ласкать смешных собак породы корги, кто-то – жечь деньги и жарить на них сосиски", – поделилась режиссер Елена Винярская в программе "Ранок з Україною".

Также в видео будет романтическая линия, в которой Полиграф ШарикOFF и Gena VITER поборются за внимание эффектной брюнетки.

"Я постоянно нахожусь в состоянии влюбленности, поэтому сегодня передо мной стоит очень легкая задача. Наш режиссер Елена Винярская просто показала мне, в кого я влюблен – и все", – прокомментировал Полиграф ШарикOFF.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы писали, что украинцы создали номер для Джеймса Артура на Britain's Got Talent.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
TamerlanAlena вспомнили начало своих отношений в новой песне «Не уходи домой» Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Зла не держи": видео "Антитела" презентовали совместный клип с известной британской группой Clean Bandit Sonya Kay примерила откровенные образы в новом клипе на песню «Лайвы»
клип серега дуэт Полиграф ШарикOFF Gena VITER
Реклама

Новости партнеров

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели
Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Психология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Сегодня, 15:29Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Сегодня, 13:39Fun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:35Wellness

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Сегодня, 09:37Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяШоу-бизнес

"Помни об этом": Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

Новости партнеров

Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019
Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках
Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Cпиридонов в кино играл роковых мужчин, а в жизни любил одну
Cпиридонов в кино играл роковых мужчин, а в жизни любил одну
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь