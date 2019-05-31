Gena VITER и Полиграф ШарикOFF в новом дуэте соревнуются за внимание женщины

Артисты рассказали, как возникла идея дуэта и чего ожидать от него

Поп-певец Gena VITER и рэпер Полиграф ШарикOFF готовят творческую коллаборацию. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" артисты рассказали, как возникла идея дуэта и чего ожидать от известных мужчин.

Песня от неожиданного дуэта получила название "Позитив", а идея возникла благодаря легендарной композиции "Черный бумер".

"Песне "Черный бумер" сегодня уже 15 лет. Перед большим сольным концертом Полиграфа, который состоится осенью в Октябрьском дворце, конечно, Серега ищет какие-то интересные перформансы – поэтому предложил мне спеть дуэтом. Сказал: "Я напишу такую ​​песню, от которой ты не сможешь отказаться", – рассказал Gena VITER.

Gena VITER Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Режиссер Елена Винярская приоткрыла завесу и рассказала, что стало основой идеи клипа.

"У нас будет прекрасная история о том, как люди ловят кайф. Кайф будет абсолютно разный – кто-то будет кормить игуан, кто-то – ласкать смешных собак породы корги, кто-то – жечь деньги и жарить на них сосиски", – поделилась режиссер Елена Винярская в программе "Ранок з Україною".

Также в видео будет романтическая линия, в которой Полиграф ШарикOFF и Gena VITER поборются за внимание эффектной брюнетки.

"Я постоянно нахожусь в состоянии влюбленности, поэтому сегодня передо мной стоит очень легкая задача. Наш режиссер Елена Винярская просто показала мне, в кого я влюблен – и все", – прокомментировал Полиграф ШарикOFF.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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