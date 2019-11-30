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Gena VITER открыл ежегодную премию M1 Music Awards верхом на скакуне: фото

Певец решил привлечь внимание аудитории к новому клипу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Gena VITER на открытии M1 Music Awards
Gena VITER на открытии M1 Music Awards
Фото: пресс-служба

Украинский певец, телеведущий и шоумен Gena VITER решил привлечь внимание аудитории к своей новой видеоработе весьма нестандартным способом. Артист появился на красной дорожке премии М1 Music Awards верхом на украинском племенном скакуне по имени Говард.

О съемках нового клипа Gena VITER смотрите в сюжете:

Совсем скоро Gena VITER презентует клип на песню "Я уже дальше, чем ты думала вчера". Анонсировал будущий клип певец во время открытия музыкальной премии.

Gena VITER на открытии M1 Music Awards
Gena VITER на открытии M1 Music Awards
Фото: пресс-служба

Оказывается, скакун был выбран не просто так. Тотемное животное артиста по зороастрийскому гороскопу – конь. У Говарда же весьма богатый опыт съемок в кино и участия в медийных мероприятиях.

Во время выбора животного для нового клипа именно этот скакун подошел к артисту и приклонил перед ним свою гриву, дав таким образом полное согласие на съемки. А почему такую важную роль в будущей премьере играет конь – зрители узнают чуть позже. Премьера Gena VITER – "Я уже дальше, чем ты думала вчера" ожидается совсем скоро.

Ранее мы назвали имена ведущих премии М1 Music Awards. Пять.

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