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"Гениальный наряд": Катя Осадчая удивила сеть забавным платьем

Ведущая разместила архивное фото со съемок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:53
Катерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha
Катерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Катерина Осадчая известная своим пристрастием к необычным головным уборам и стильным нарядам. Но на этот раз она решила удивить своих подписчиков и опубликовала архивное фото, на котором позирует в довольно необычном и забавном наряде –кеде.

"Одного разу на зйомках. Що я тільки не вдягала)", – подписала снимок ведущая.

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Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

"У вас завжди прикольні, неординарні наряди. Продовжуйте в тому же дусі... експеременти це ваше. за вами цікаво спостерігати", "Той випадок, коли хотіла сказати "красотка", а вийшло "красовка")", "Ахаххаха. Сразу вспомнилось детство в лагерях и кричалка "Не смотря на рваный кед, мы добьемся всех побед!"", "Прикольний вигляд!", "Гениальный наряд!", "Круто. Подходит любой наряд, красунька", "Ви красуня, хоч мiшок вдягнiть. Захоплююсь вами. Ви справжнiй професioнал i чарiвна жiнка!", -написали поклонники ведущей в комментариях к снимку.

Напомним, Катя Осадчая породемонстрировала загорелую фигуру в ярком купальнике.

Ранее ведущая показала, как отдыхает на море.

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ведущая Катя Осадчая наряд
Источник: "Сегодня"
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