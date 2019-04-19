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Героиня шоу "Дивовижні люди" может определить танец лишь по звукам шагов

Девушка обладает уникальным слухом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Эксперты шоу "Дивовижні люди"
Эксперты шоу "Дивовижні люди"
Фото: телеканал "Украина"

Одной из участниц проекта "Дивовижні люди" на канале "Украина" стала девушка с удивительным слухом.

Елена Cкоренко имеет сверхчувствительных слух: она слышит самбу без звука и с легкостью идентифицирует танго в тишине. Удивительно: девушка может определить, какой танец исполняется, ориентируясь лишь на звук шагов.

"Я занимаюсь танцами более 25 лет – я чемпион Украины и Европы. Сейчас все свое время я уделяю преподавательской деятельности", – рассказала участница проекта.

Елена Скоренко
Елена Скоренко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поразительно: одна из групп, с которой занимается Елена, – люди почти или полностью незрячие. Однако девушка уверена: танец, прежде всего, состоит из чувств, и при желании его можно научиться чувствовать, а затем – и воспроизводить.

Однажды сверхслух помог Елене спасти жизнь своему сыну: "Мы просто шли с ним, и я вдруг услышала звук машины, заезжающей во двор на огромной скорости. Ее не было видно, но я услышала и успела одернуть сына. Конечно, было очень страшно, но к счастью, слух помог не допустить беды".

Заданием Елены в рамках шоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко стало идентифицировать, какой танец исполняют пары, ориентируясь лишь на звук шагов.

Напомним, победителя супершоу "Дивовижні люди" выберут зрители путем смс-голосования.

Ранее мы сообщали, что в шоу "Дивовижні люди" примет участие парень, имитирующий более 100 звуков.

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Источник: Сегодня
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