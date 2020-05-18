Герой Холостяка-10 показал своих родителей: фото

Макс Михайлюк познакомил участниц проекта со своими мамой и папой

Герой реалити-шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк показал своих родителей. В 11 выпуске, который состоялся в эту пятницу, 15 мая, он познакомил троих финалисток со своими мамой и папой, а после опубликовал в Instagram несколько семейных снимков.

Напомним, что в этом году главным героем юбилейного сезона проекта "Холостяк" стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк. По правилам проекта, каждую неделю домой уезжает одна участница. Сейчас за сердце главного героя остались бороться три девушки – Дарья, Виктория и Богдана.

"Холостяк" Максим Михайлюк Фото: instagram.com/flymax305/

В своем профиле в Instagram "холостяк" разместил несколько кадров, на которых запечатлен с самыми близкими людьми – мамой и папой, а в подписи коротко написал: "Любимые".

INSTAGRAM

В комментариях фолловеры Макса выразили мнение, что его семья очень душевная и открытая. "Безумно восхищена Вашей семьей! Сколько теплоты и любви излучают твои родители! Очень достойный пример. Побольше бы именно таких семей, отношений, ценностей", – высказалась одна из подписчиц.

О том, как прошло знакомство Макса с родителями участниц "Холостяка-10", читайте здесь.

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