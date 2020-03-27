Герой украинского Холостяка заразился коронавирусом

Френсис Мэтью уже 8 дней борется с недугом

Герой украинского шоу "Холостяк-2" Френсис Мэтью, как многие другие знаменитости по всему миру, заразился коронавирусом. Потомок царской династии Романовых на протяжении уже восьми дней борется с COVID-19. На своей странице в Instagram 40-летний мужчина описал свои симптомы и предположил, что у всех они проявляются по разному.

Тяжесть в груди, сильная слабость и нехватка воздуха в легких – так у Мэтью на первых этапах проявлялась болезнь. На второй день его вкусовые и слуховые рецепторы были ослаблены.

"Болезнь настигла меня в прошлый вторник, когда я почувствовал напряжение в груди и сильную слабость. Я пошел домой, лег в кровать, дышать было трудно. Пульсирующая головная боль и слабость. На второй день у меня пропал нюх и вкус, но нос не был заложенным. Далее появился кашель, который облегчил напряжение в груди. Потом напряжение в груди вернулось с небольшим ощущением жжения в легких. Мне сложно было глубоко вдыхать без боли. Перестав полностью заниматься спортом, чувствую себя выжатым, поднимаясь по лестнице, и надеюсь начать делать легкие упражнения к пятнице. На восьмой день коронавируса у меня наконец-то появилось немного энергии. Сил все еще мало, но очень хотелось основательно убрать в квартире и побриться", — написал экс-холостяк.

Более подробно о болезни принца Чарльза смотрите в сюжете:

Ранее мы также писали, что из-за коронавируса у Льва Лещенко начался отек легких. Кроме того, в больницу Коммунарки попала мать Ксении Собчак, однако у Людмилы Нарусовой COVID-19 не подтвердился.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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