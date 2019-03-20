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Гитарист Осборна Берни Торме скончался в Лондоне

Известный музыкант скончался на 67 году жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
Фото: Instagram Bernie Torme
Фото: Instagram Bernie Torme

В одной из больниц Лондона после долгой болезни скончался ирландский гитарист Берни Торме. Об этом местным СМИ сообщил его коллега Мик Гаффни.

По его словам, музыкант умер в воскресенье. У Торме была двусторонняя пневмония и последние четыре недели мужчина находился на искусственном жизнеобеспечении. Гаффни добавил, что музыкант скончался в окружении своей семьи.

Отметим, что музыкант работал с Оззи Осборном и Иэном Гилланом. Торме за свою карьеру записал свыше 24 альбомов с разными коллективами, в частности со своими группами Bernie Torme Band и Torme. В группе Gillan Иэна Гиллана (вокалист Deep Purple – ред.) он работал с 1979 по 1981 годы. После этого Торме присоединился к Оззи Осборну в качестве сессионного музыканта, однако проработал с ним недолго.

Кроме того, ранее, 6 марта, не стало первого бас-гитариста легендарной британской группы Queen Майка Гроуза. О смерти музыканта сообщил барабанщик коллектива Роджер Тейлор. 

А 4 марта мир взбудоражила трагическая новость о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. Ему было 49 лет. Тело Кита нашли в его собственном доме, в графстве Эссекс. Позже выяснилось, что причиной смерти Флинта стало самоубийство.

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Лондон смерть осборн музыкант
Источник: ТАСС
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