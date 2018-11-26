"Главное, что не Леся": Реакция юзеров на победу Ласточкина в "Танцах со звездами"

Леся Никитюк заняла второе место на проекте

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

В воскресенье, 25 ноября, состоялся финал проекта "Танцы со звездами". На протяжении 14 недель зрители болели за своих фаворитов. В итоге, по сумме баллов жюри и голосов зрителей победу в шоу одержали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Многие юзеры отметили, что поддерживали Игоря и рады что он смог обойти своих конкурентов – Лесю Никитюк и Иракли Макацария. К слову, Леся заняла в финале второе место, Иракли – третье.

"Ура, главное, что не Леся, конь на каблуках", "Продюсеры все-таки не отдали победу Лесе, очень умный ход, а то о следующем сезоне можно было-бы даже не говорить", "Очень достойная победа! Радовались вашей победе всей семьей", "Самая честная победа, верила в них с первого эфира", "Справедливо" – пишут пользователи сети в комментариях под фото Игоря и Илоны.

Юрий Горбунов и Игорь Ласточкин Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Что касается Иракли, то фаны уверены, что Ласточкин честно одержал победу, поскольку, в отличие от Макацария, танцевал впервые. "Иракли танцевал уже в подобных проектах и спрос с него больше", "Вообще нечестно было приглашать Ираклия, потому что он в Грузии участвовал в танцах, и посему грузин должен был выиграть? Наши молодцы – и Леся и Игорь!", "Ираклий отличный танцор, но он начинал не с нуля. Если я не ошибаюсь, Игорь начинал практически с нуля", – отмечают поклонники шоу.

Напомним, что посмотреть видео, как Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева шли к победе в финале, вы можете в нашем материале.