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Главное за неделю: "Грэмми 2019", веселое 50-летие Дженнифер Энистон и Нацотбор на "Евровидение"

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:30

Сегодня.Lifestyle собрал все самое интересное, что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю. 

10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 61-я церемония "Грэмми"

Песней года назван трек This Is America американского актера Дональда Гловера, выступающего под псевдонимом Чайлдиш Гамбино. Звездой вечера стала Мишель Обама, которая произнесла речь со сцены. Многие гости церемонии пришли в экстравагантных нарядах, но были и те, кто разочаровал публику. К слову, платье Кэти Перри сравнили со сладкой ватой.

В Германии стартовал 69-й кинофестиваль "Берлинале"

Украину в этом году представляет лента "Гарет Джонс" режиссера Агнешки Холланд. Продюсер фильма Егор Олесов сообщил, что лента снята по идее американской журналистки, которая работала со многими изданиями. Съемки проходили в Украине, Шотландии и Польше. Глава Госкино Филипп Ильенко считает большим достижением, что такая история рассказывается таким режиссером и презентуется на "Берлинале 2019".

На "Антитела" подали в суд за использование нот и тональности

Уже несколько недель тянется судебное разбирательство с группой "Антитела". Группу обвиняют в использовании нот и тональности в песнях "Все красиво", "Молоко ", "Дунай". Дело закрыли по причине повторного отсутствия истца в суде. Параллельно "Антитела" инициировали процесс по отмене абсурдного патента истца Сергея Лапковсого. Группа призвала музыкальную общественность страны объединиться в виде обращений в Укрпатент. "Антитела" требуют возмещения в размере 1 грн.

Леся Никитюк рассталась с женихом

Отношения телеведущей с "соседом" продолжались несколько лет, и дело шло к свадьбе. О неожиданном разрыве Леся Никитюк сообщила во время отдыха на Мальдивах и опубликовала символичное фото.

Дженнифер Энистон грандиозно отметила 50-летие

На вечеринке в честь дня рождения актрисы появились близкие друзья, в том числе и экс-супруг Брэд Питт. Тесная компания как следует повеселилась, особенно Риз Уизерспун. Актриса немного перебрала и упала прямо на ступеньках.

Еще один бывший супруг Дженнифер Энистон – Джастин Теру оригинально поздравил актрису, назвав ее свирепой женщиной.

Украинские артисты готовятся ко второму полуфиналу Нацотбора на "Евровидение 2019" 

16 февраля состоится второй прямой эфир. Группы ANNA MARIA, KAZKA, Braii, Freedom Jazz и сольные исполнители Ivan NAVI, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT поборются за право быть в финале 23 февраля.

К слову, накануне конкурса коллектив KAZKA обвинили в плагиате. Однако продюсер группы Юрий Никитин объяснил ситуацию. В песне использован семпл из звукового банка The Arabian Trap Man, доступ к которому есть у всех продюсеров в мире.

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Источник: Сегодня
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