Главное за неделю: Алле Мазур сделали операцию, а TARABAROVA беременна во второй раз

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

На этой неделе стало известно, что больной раком телеведущей Алле Мазур сделали операцию, а певица TARABAROVA заявила о второй беременности. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Больной раком Алле Мазур сделали операцию

Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая борется с раком, прошла основную часть лечения. Звезде уже сделали операцию и, по ее словам, прогнозы хорошие. С первого дня Алла не теряла позитивного настроя и обращалась ко всем людям с просьбой не откладывать плановые проверки у врача, ведь вовремя обнаруженная болезнь может спасти жизнь.

На этот раз телеведущая на своей странице в Facebook попросила подписчиков не игнорировать карантинные правила, носить маски и мыть руки. Она напомнила, что среди нас могут быть люди с ослабленным иммунитетом – те, кто только поборол онкологию или проходит лечение.

Телеведущая Алла Мазур Фото: instagram.com/allamazurofficial

"Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя – показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу. А поскольку возвращаюсь тогда, когда о здоровье должна думать вся страна, даже весь мир – хочу попросить вас об одном. Мы все устали от карантина и закрытых помещений. Но помните: с ослаблением карантина коронавирус никуда не исчез. Когда решаете, одевать ли маску, идя в людное место – вспомните. Рядом с теми, в ком уже поселился вирус, но еще себя не проявил – могут оказаться люди с минимальным иммунитетом. Те, кто еще лечится от онко. Или только недавно поправился", – написала Алла Мазур.

TARABAROVA беременна во второй раз

TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova TARABAROVA беременна во второй раз Фото: instagram.com/tarabarova 1/4

Украинская певица TARABAROVA беременна во второй раз. 29-летняя исполнительница сообщила радостную новость на своих официальных страницах в социальных сетях. Артистка поделилась трогательными снимками в черно-белом стиле, на которых Светлана позирует с округлившимся животиком. О своей второй беременности певица узнала в Барселоне.

"Друзья, я хочу поделиться с вами. Я беременна, во второй раз. Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина беременная красива! Никаких комплексов – ты красивая!" – поделилась радостным событием певица.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились

20 мая герой романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин официально женился на победительнице проекта Дарье Квитковой. Из-за карантина влюбленные были вынуждены перенести свадьбу на 12 августа, чтобы все гости из-за границы смогли разделить с ними праздник. А вот роспись состоялась, как и планировалось, в мае.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин стали мужем и женой Фото: instagram.com/kvittkova

В окружении близких друзей Никита и Дарья поженились. Празднование они продолжили в гостях у родителей новоиспеченной жены. Для росписи невеста облачилась в короткое белое платье и надела элегантные босоножки.

Телеведущий выбрал светло-серый костюм. На церемонии присутствовали друзья супругов, слышно, как они из-за кадра радостно поздравляют молодоженов. Дарья планировала взять фамилию мужа после свадьбы. Известно, что Никита Добрынин – это псевдоним телеведущего. Еще во время съемок шоу "Холостяк-9" главный герой признался: его настоящая фамилия и имя другие.

Брайан Остин Грин разводится с Меган Фокс

Накануне в Сети появились слухи, что голливудская красотка Меган Фокс расстается со своим мужем Брайаном Остином Грином, с которым они прожили вместе около 10 лет. Масла в огонь подлил тот факт, что звезду "Трансформеров" заметили в компании известного рэпера Machine Gun Kellу (Колсона Бэйкера).

Позже сам актер Брайан Остин Грин официально подтвердил развод с супругой. Он заявил, что всегда будет любить Меган и продолжит с ней воспитывать детей. 46-летний актер не скрывает – чувства еще не угасли, а разрыв стал для него настоящим разочарованием.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин Фото: Getty Images

"Я всегда буду ее любить. И я знаю, что она всегда будет любить меня. И я знаю, то, что мы построили нашу семью, – это действительно круто и по-настоящему особенно", – заявил Брайан Остин.

По его словам, бракоразводный процесс начался еще в конце 2019 года и длится по сей день. Экс-супруги продолжат вместе воспитывать троих сыновей и уже планируют совместный семейный отдых, чтобы не травмировать их.

Полина Гагарина после 6 лет брака разводится с мужем – СМИ

Певица Полина Гагарина с мужем Дмитрием Фото: instagram.com/isxakov

В СМИ появилась информация о том, что российская певица Полина Гагарина уходит от супруга. Артистка после шести лет брака разводится с Дмитрием Исхаковым. Муж 33-летней певицы не стал отрицать расставание. Фотограф заявил, что официальный развод они с Полиной еще не начали оформлять.

Интересно, что Исхаков был генеральным директором компании ООО "Полина Гагарина", но недавно его уволили с этой должности. Это уже второй брак Полины Гагариной. До этого певица развелась с отцом своего старшего сына, прожив с ним три года. Первый муж Гагариной Петр Кислов, по ее словам, даже не платит алименты на сына.

Российская актриса заразилась коронавирусом и сбежала из больницы

Известная российская актриса Татьяна Васильева попала в больницу с положительным тестом на коронавирус COVID-19. Однако 73-летняя актриса не захотела оставаться в медицинском учреждении и решила покинуть больницу.

Актриса Татьяна Васильева Фото: instagram.com/vasileva_vtg

Звезда фильма "Переступить черту" рассказала, что испугалась, что может заразиться в больнице коронавирусом и сбежала, не дождавшись анализов. Теперь Татьяне Васильевой грозит солидный штраф, но, по словам самой актрисы, она тщательно лечится и надеется, что ее не оштрафуют. За нарушение закона актрисе грозит штраф, эквивалентный 1822 гривнам. Тем временем подъезд Татьяны Васильевой проходит санитарную обработку, а с соседями она не видится.

"Я врачей очень давно не видела, потому что я сама себе врач уже давно и у меня все в порядке. Температуры нет, не кашляю, осталось сделать только КТ, но тоже неизвестно, когда, где и что. Думаю, мне осталось еще три дня жить взаперти – и все, все карантины мои закончились", – сказала актриса.

Муж Анастасии Заворотнюк отказался от лечения – СМИ

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Родные Анастасии Заворотнюк отказались от лечения актрисы, у которой обнаружена опухоль. Медиками была предложена терапия, когда опухоль уничтожается с помощью вируса. Муж Заворотнюк Петр Чернышев решил не рисковать и отказался от такого способа.

"К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо – тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует", – рассказал директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров.

Он также добавил, что у Заворотнюк "наметилась ремиссия".

Напомним, что на днях диагноз Анастасии Заворотнюк получил официальное подтверждение. Биологам передали клетки опухоли для последующего изучения и возможности вылечить артистку.

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