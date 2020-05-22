Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Главное за неделю: Алле Мазур сделали операцию, а TARABAROVA беременна во второй раз

Сегодня, 18:30

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

На этой неделе стало известно, что больной раком телеведущей Алле Мазур сделали операцию, а певица TARABAROVA заявила о второй беременности. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Больной раком Алле Мазур сделали операцию

Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая борется с раком, прошла основную часть лечения. Звезде уже сделали операцию и, по ее словам, прогнозы хорошие. С первого дня Алла не теряла позитивного настроя и обращалась ко всем людям с просьбой не откладывать плановые проверки у врача, ведь вовремя обнаруженная болезнь может спасти жизнь.

На этот раз телеведущая на своей странице в Facebook попросила подписчиков не игнорировать карантинные правила, носить маски и мыть руки. Она напомнила, что среди нас могут быть люди с ослабленным иммунитетом – те, кто только поборол онкологию или проходит лечение.

Телеведущая Алла Мазур
Телеведущая Алла Мазур
Фото: instagram.com/allamazurofficial

"Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя – показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу. А поскольку возвращаюсь тогда, когда о здоровье должна думать вся страна, даже весь мир – хочу попросить вас об одном. Мы все устали от карантина и закрытых помещений. Но помните: с ослаблением карантина коронавирус никуда не исчез. Когда решаете, одевать ли маску, идя в людное место – вспомните. Рядом с теми, в ком уже поселился вирус, но еще себя не проявил – могут оказаться люди с минимальным иммунитетом. Те, кто еще лечится от онко. Или только недавно поправился", – написала Алла Мазур.

TARABAROVA беременна во второй раз

TARABAROVA беременна во второй раз
Фото: instagram.com/tarabarova
TARABAROVA беременна во второй раз
Фото: instagram.com/tarabarova
TARABAROVA беременна во второй раз
Фото: instagram.com/tarabarova
TARABAROVA беременна во второй раз
Фото: instagram.com/tarabarova
1/4

Украинская певица TARABAROVA беременна во второй раз. 29-летняя исполнительница сообщила радостную новость на своих официальных страницах в социальных сетях. Артистка поделилась трогательными снимками в черно-белом стиле, на которых Светлана позирует с округлившимся животиком. О своей второй беременности певица узнала в Барселоне.

"Друзья, я хочу поделиться с вами. Я беременна, во второй раз. Несмотря на сложности, которые сопровождают период беременности, я считаю, что женщина беременная красива! Никаких комплексов – ты красивая!" – поделилась радостным событием певица.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились

20 мая герой романтического шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин официально женился на победительнице проекта Дарье Квитковой. Из-за карантина влюбленные были вынуждены перенести свадьбу на 12 августа, чтобы все гости из-за границы смогли разделить с ними праздник. А вот роспись состоялась, как и планировалось, в мае.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин стали мужем и женой
Дарья Квиткова и Никита Добрынин стали мужем и женой
Фото: instagram.com/kvittkova

В окружении близких друзей Никита и Дарья поженились. Празднование они продолжили в гостях у родителей новоиспеченной жены. Для росписи невеста облачилась в короткое белое платье и надела элегантные босоножки.

Телеведущий выбрал светло-серый костюм. На церемонии присутствовали друзья супругов, слышно, как они из-за кадра радостно поздравляют молодоженов. Дарья планировала взять фамилию мужа после свадьбы. Известно, что Никита Добрынин – это псевдоним телеведущего. Еще во время съемок шоу "Холостяк-9" главный герой признался: его настоящая фамилия и имя другие.

Брайан Остин Грин разводится с Меган Фокс

Накануне в Сети появились слухи, что голливудская красотка Меган Фокс расстается со своим мужем Брайаном Остином Грином, с которым они прожили вместе около 10 лет. Масла в огонь подлил тот факт, что звезду "Трансформеров" заметили в компании известного рэпера Machine Gun Kellу (Колсона Бэйкера).

Позже сам актер Брайан Остин Грин официально подтвердил развод с супругой. Он заявил, что всегда будет любить Меган и продолжит с ней воспитывать детей. 46-летний актер не скрывает – чувства еще не угасли, а разрыв стал для него настоящим разочарованием.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Фото: Getty Images

"Я всегда буду ее любить. И я знаю, что она всегда будет любить меня. И я знаю, то, что мы построили нашу семью, – это действительно круто и по-настоящему особенно", – заявил Брайан Остин.

По его словам, бракоразводный процесс начался еще в конце 2019 года и длится по сей день. Экс-супруги продолжат вместе воспитывать троих сыновей и уже планируют совместный семейный отдых, чтобы не травмировать их.

Полина Гагарина после 6 лет брака разводится с мужем – СМИ

Певица Полина Гагарина с мужем Дмитрием
Певица Полина Гагарина с мужем Дмитрием
Фото: instagram.com/isxakov

В СМИ появилась информация о том, что российская певица Полина Гагарина уходит от супруга. Артистка после шести лет брака разводится с Дмитрием Исхаковым. Муж 33-летней певицы не стал отрицать расставание. Фотограф заявил, что официальный развод они с Полиной еще не начали оформлять.

Интересно, что Исхаков был генеральным директором компании ООО "Полина Гагарина", но недавно его уволили с этой должности. Это уже второй брак Полины Гагариной. До этого певица развелась с отцом своего старшего сына, прожив с ним три года. Первый муж Гагариной Петр Кислов, по ее словам, даже не платит алименты на сына.

Российская актриса заразилась коронавирусом и сбежала из больницы

Известная российская актриса Татьяна Васильева попала в больницу с положительным тестом на коронавирус COVID-19. Однако 73-летняя актриса не захотела оставаться в медицинском учреждении и решила покинуть больницу.

Актриса Татьяна Васильева
Актриса Татьяна Васильева
Фото: instagram.com/vasileva_vtg

Звезда фильма "Переступить черту" рассказала, что испугалась, что может заразиться в больнице коронавирусом и сбежала, не дождавшись анализов. Теперь Татьяне Васильевой грозит солидный штраф, но, по словам самой актрисы, она тщательно лечится и надеется, что ее не оштрафуют. За нарушение закона актрисе грозит штраф, эквивалентный 1822 гривнам. Тем временем подъезд Татьяны Васильевой проходит санитарную обработку, а с соседями она не видится.

"Я врачей очень давно не видела, потому что я сама себе врач уже давно и у меня все в порядке. Температуры нет, не кашляю, осталось сделать только КТ, но тоже неизвестно, когда, где и что. Думаю, мне осталось еще три дня жить взаперти – и все, все карантины мои закончились", – сказала актриса.

Муж Анастасии Заворотнюк отказался от лечения – СМИ

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Родные Анастасии Заворотнюк отказались от лечения актрисы, у которой обнаружена опухоль. Медиками была предложена терапия, когда опухоль уничтожается с помощью вируса. Муж Заворотнюк Петр Чернышев решил не рисковать и отказался от такого способа.

Читайте также:
Друг Жигунова раскрыл правду болезненного разрыва актера с Заворотнюк: "После расставания его как подменили"

"К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо – тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует", – рассказал директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров.

Он также добавил, что у Заворотнюк "наметилась ремиссия".

Напомним, что на днях диагноз Анастасии Заворотнюк получил официальное подтверждение. Биологам передали клетки опухоли для последующего изучения и возможности вылечить артистку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Дарья Квиткова поделилась очаровательными фотографиями со свадьбы с Никитой Добрыниным Больная раком Алла Мазур предупредила о мошенниках в Сети Ученые официально подтвердили рак у Заворотнюк: что известно на данный момент
шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк Меган Фокс Брайан Остин Грин TARABAROVA Никита Добрынин Дарья Квиткова Алла Мазур
Реклама

Новости партнеров

Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Появившаяся после тяжелой болезни Бабкина поразила внешним видом
Знаки Зодиака, с которыми сложно построить отношения
Знаки Зодиака, с которыми сложно построить отношения
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 16:28Fun

22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 11:10Events

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

Сегодня, 10:42Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 15:08Fun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 10:32Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Вчера, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Вчера, 08:03Шоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

Вчера, 05:54Fun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

20 маяШоу-бизнес

Полина Гагарина, Лолита Милявская и Павел Прилучный: знаменитостей накрыло цунами разводов

20 маяШоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

20 маяШоу-бизнес

Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились: первые фото и видео молодоженов

20 маяFood

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

20 маяWellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

20 маяFun

Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

20 маяFun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Новости партнеров

Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Скромная красавица: какой была Каменских до знакомства с Потапом
Ані Лорак порадувала шанувальників відвертими знімками (фото)
Ані Лорак порадувала шанувальників відвертими знімками (фото)
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Солянка: рецепты сытного и ароматного супа с мясным ассорти
Солянка: рецепты сытного и ароматного супа с мясным ассорти
Моника Беллуччи показала безупречную фигуру
Моника Беллуччи показала безупречную фигуру
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Лікарі назвали симптом, який може бути передвісником інфаркту
Лікарі назвали симптом, який може бути передвісником інфаркту
Самая вкусная Шарлотка с яблоками: рецепт с фото
Самая вкусная Шарлотка с яблоками: рецепт с фото