Главное за неделю: Басте разрешили въезд в Украину, а Тарзан и Королева попали в скандал

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединились на экране, Настя Каменских представила долгожданный испаноязычный альбом, а Тарзан официально признался Наташей Королевой в измене!

Об этом и других главных новостях из мира шоу-бизнеса читайте в нашем материале.

MONATIK впервые показал лица своих сыновей

Украинский мультиартист MONATIK (настоящее имя – Дмитрий Монатик) впервые показал лица своих сыновей – Платона и Даниила. Отметим, что ранее певец хоть и публиковал снимки со своими малышами, но на них мальчики позировали спиной к камере.

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

Новый музыкальный экшн от Jerry Heil: певица сняла в клипе популярных блогеров из TikTok, а сама стала курьером

Украинская певица Jerry Heil выпустила яркий клип на песню #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА. Чтобы снять настоящий музыкальный экшн по сценарию, понадобилось трое суток времени. В основе сюжета история девушки, которая зависима от шопинга, и так мечтает о карьере курьера, что отказывается от работы в офисе.

Jerry Heil Фото: пресс-служба

Тарзан официально признался в измене Наташе Королевой

50-летний супруг известной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, записал откровенное видеообращение, где признался, что изменил своей жене. Позже артист удалил публикацию.

Наташа Королева и Сергей Глушко Фото: instagram.com/koroleva__star

47-летний Джуд Лоу подтвердил, что стал отцом в шестой раз

Знаменитый британский актер Джуд Лоу подтвердил тот факт, что он стал отцом в шестой раз. Об отцовстве артист рассказал ведущему Джимми Фэллону, в эфире его вечернего шоу.

Отметим, что о рождении шестого ребенка у Джуда западные СМИ сообщили еще в августе этого года.

Актер Джуд Лоу Фото: Getty Images

75-летний Евгений Петросян впервые показал маленького сына от молодой жены

75-летний российский юморист Евгений Петросян впервые показал своего маленького сына, которого ему родила 31-летняя супруга Татьяна Брухунова.

Слухи о том, что Петросян стал отцом во второй раз (у артиста есть дочь от первого брака – Викторина), появились в марте этого года. СМИ сообщали, что Евгению и его молодой супруге малыша родила суррогатная мать. Однако Татьяна Брухунова этот факт отрицает.

Евгений Петросян с сыном Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Российскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину

Российскому рэперу Басте (настоящее имя Василий Вакуленко) разрешен въезд в Украину. По запросу СБУ Баста был исключен из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Рэперу был запрещен въезд в Украину 4 сентября 2017 из-за незаконного пересечения границы Украины во время посещения Крыма с концертами.

Рэпер Баста Фото: instagram.com/bastaakanoggano

NK выпустила свой первый испаноязычный альбом Ecléctica

В пятницу, 18 сентября, NK представила свой первый испаноязычный альбом Ecléctica, который уже доступен к прослушиванию на всех диджитал-площадках. В студийную работу Каменских вошли семь треков, где смешались две разные музыкальные культуры: украинская и латиноамериканская.

Певица Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Борис Моисеев прикован к постели – состояние артиста критическое

Состояние 66-летнего российского артиста Бориса Моисеева стало критическим. Прикованный к постели певец после перенесенного инсульта чувствует себя намного хуже. Адвокат Тамара Пухова на днях смогла пообщаться с другом артиста. По словам Тамары, "никакого просвета" в улучшении здоровья Моисеева нет.

Певец Борис Моисеев Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Тина Кароль выпустила мини-фильм "Найти своих" на песни из нового альбома

Тина Кароль представила видеотрилогию под названием "Найти своих". Премьера мини-фильма на три русскоязычных трека певицы состоялась на ее YouTube-канале вечером в четверг. Тина Кароль исполнила роль героини, которая знает все самые сокровенные тайны людей, и ответ на вопрос: "В чем кроется счастье?"

Тина Кароль в клипе "Найти своих" Фото: Скриншот из YouTube

Брэд Питт и Дженнифер Энистон разыграли пикантную сцену вместе онлайн

В конце августа стало известно, что звездные экс-супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт появятся вместе на экране. Этот день настал! Актеры приняли участие в чтении по ролям знаменитой комедии 80-х – "Веселые времена в школе Риджмонт".

Чтение сценария комедии знаменитые голливудские актеры устроили онлайн, выйдя на связь по Zoom. Брэд сыграл роль своего тезки – Брэда Хэмилтона, а Дженнифер Энистон досталась роль Линды Барретт, лучшей подруги его сестры.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

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