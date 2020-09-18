Главное за неделю: Басте разрешили въезд в Украину, а Тарзан и Королева попали в скандал
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединились на экране, Настя Каменских представила долгожданный испаноязычный альбом, а Тарзан официально признался Наташей Королевой в измене!
Об этом и других главных новостях из мира шоу-бизнеса читайте в нашем материале.
Украинский мультиартист MONATIK (настоящее имя – Дмитрий Монатик) впервые показал лица своих сыновей – Платона и Даниила. Отметим, что ранее певец хоть и публиковал снимки со своими малышами, но на них мальчики позировали спиной к камере.
Новый музыкальный экшн от Jerry Heil: певица сняла в клипе популярных блогеров из TikTok, а сама стала курьером
Украинская певица Jerry Heil выпустила яркий клип на песню #БОМБА_РАКЕТА_ПУШКА_ГРАНАТА. Чтобы снять настоящий музыкальный экшн по сценарию, понадобилось трое суток времени. В основе сюжета история девушки, которая зависима от шопинга, и так мечтает о карьере курьера, что отказывается от работы в офисе.
50-летний супруг известной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, записал откровенное видеообращение, где признался, что изменил своей жене. Позже артист удалил публикацию.
Знаменитый британский актер Джуд Лоу подтвердил тот факт, что он стал отцом в шестой раз. Об отцовстве артист рассказал ведущему Джимми Фэллону, в эфире его вечернего шоу.
Отметим, что о рождении шестого ребенка у Джуда западные СМИ сообщили еще в августе этого года.
75-летний российский юморист Евгений Петросян впервые показал своего маленького сына, которого ему родила 31-летняя супруга Татьяна Брухунова.
Слухи о том, что Петросян стал отцом во второй раз (у артиста есть дочь от первого брака – Викторина), появились в марте этого года. СМИ сообщали, что Евгению и его молодой супруге малыша родила суррогатная мать. Однако Татьяна Брухунова этот факт отрицает.
Российскому рэперу Басте (настоящее имя Василий Вакуленко) разрешен въезд в Украину. По запросу СБУ Баста был исключен из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
Рэперу был запрещен въезд в Украину 4 сентября 2017 из-за незаконного пересечения границы Украины во время посещения Крыма с концертами.
В пятницу, 18 сентября, NK представила свой первый испаноязычный альбом Ecléctica, который уже доступен к прослушиванию на всех диджитал-площадках. В студийную работу Каменских вошли семь треков, где смешались две разные музыкальные культуры: украинская и латиноамериканская.
Состояние 66-летнего российского артиста Бориса Моисеева стало критическим. Прикованный к постели певец после перенесенного инсульта чувствует себя намного хуже. Адвокат Тамара Пухова на днях смогла пообщаться с другом артиста. По словам Тамары, "никакого просвета" в улучшении здоровья Моисеева нет.
Тина Кароль представила видеотрилогию под названием "Найти своих". Премьера мини-фильма на три русскоязычных трека певицы состоялась на ее YouTube-канале вечером в четверг. Тина Кароль исполнила роль героини, которая знает все самые сокровенные тайны людей, и ответ на вопрос: "В чем кроется счастье?"
В конце августа стало известно, что звездные экс-супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт появятся вместе на экране. Этот день настал! Актеры приняли участие в чтении по ролям знаменитой комедии 80-х – "Веселые времена в школе Риджмонт".
Чтение сценария комедии знаменитые голливудские актеры устроили онлайн, выйдя на связь по Zoom. Брэд сыграл роль своего тезки – Брэда Хэмилтона, а Дженнифер Энистон досталась роль Линды Барретт, лучшей подруги его сестры.
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