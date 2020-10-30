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Главное за неделю: Брэд Питт расстался с Николь Потуральски, а Эмили Ратаковски беременна

Сегодня, 20:28

Узнайте главные новости уходящей недели

Текущая неделя запомнится нам яркими событиями. Например, Брэд Питт расстался со своей девушкой. А ведь за их романом следил весь мир! AC/DC представили первую за шесть лет песню – вот это подарок поклонникам!

Об этом и других новостях читайте в нашем материале.

Эмили Ратаковски беременна

Модель Эмили Ратаковски ждет первенца. Напомним, что она замужем за Себастьяном Бир-Макклардом. Они поженились в 2018 году. Кстати, Эмили призналась, что решила не "вешать ярлыки" на ребенка, поэтому, какого он (или она) пола, малыш решит, когда вырастет.

Модель Эмили Ратаковски
Модель Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

AC/DC представили первую за шесть лет песню из будущего альбома

Австралийская рок-группа AC/DC, сотрясающая подмостки своей громоподобной музыкой вот уже 47 лет, представила первую песню с 2014 года – Shot In the Dark. Сингл войдет в будущий альбом коллектива, который получил название Power Up.

Фото: instagram.com/acdc

Из списка Forbes: с кем встречается 19-летняя внучка Софии Ротару

19-летняя Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, встречается с 31-летним украинским бизнесменом из списка Forbes. Not bad!

София Евдокименко и Денис Жаданов
София Евдокименко и Денис Жаданов
Фото: instagram.com/iamsofiaeve, https://www.facebook.com/DenZhadanov

Коронавирус атакует

И снова коронавирус атакует звезд. Так, на этой неделе мы узнали, что COVID-19 заразились Земфира, Евгений Петросян, отец Леонида Агутина – Николай Агутин, Роман Виктюк и Ирина Федишин, которая переболела коронавирусом вместе со своим мужем, у которого были осложнения в виде двустороннего воспаления легких.

Ирина Федишин с мужем
Ирина Федишин с мужем
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой

56-летний Брэд Питт и его 27-летняя пассия, немецкая модель Николь Потуральски расстались. Отметим, что впервые пару заметили вместе в августе этого года, хотя, говорят, что вместе они были почти год. Кстати, Николь замужем – модель состоит в открытом браке с 68-летним ресторатором.

Брэд Питт / Николь Потуральски
Брэд Питт / Николь Потуральски
Фото: Getty Images, instagram.com/nico.potur

Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж в третий раз

Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз. Голливудская актриса узаконила свои отношения со сценаристом Колином Жостом, с которым обручилась в прошлом году. Знаменитости сыграли скромную свадьбу в Нью-Йорке в кругу родственников и близких.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост
Фото: Getty Images

Желаем хороших выходных и побольше позитивных новостей!

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