Главное за неделю: любовница Остапчука, роды Йовович и Оскар 2020

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главное за неделю Фото: Сегодня

Текущая неделя насыщена яркими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, все обсуждают скандал вокруг Владимира Остапчука. Кроме того, стало известно, что Милла Йовович стала мамой. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Скандальный развод Владимира Остапчука

Недавно Елена Войченко дала откровенное интервью, в котором заявила, что причина ее развода с Владимиром Остапчуком – многочисленные измены шоумена. Однако, по словам самого Остапчука, он ни разу не изменял жене.

Накануне выяснилось, что сейчас Владимир Остапчук состоит в новых отношениях, хотя точка в бракоразводном процессе еще не поставлена. Так, по информации "Зіркового шляху", любовницей Остапчука стала 33-летняя нотариус по имени Кристина. Судя по всему, пара познакомилась еще летом на свадьбе в Италии, которую вел Остапчук. А молодая женщина была подружкой невесты.

"Я знаю женщину, с которой у Владимира отношения, почти с первого дня. Но я не хочу комментировать очередной роман Владимира, он десятый, пожалуй, если не больше, по очереди. Я не хочу это комментировать. И я знала предыдущих, правда постфактум, знаю эту. Мы знаем человека, о котором говорим", – сказала Елена журналистам.

После такого признания Остапчук начал угрожать Елене, и даже пригрозил отобрать у нее детей.

Актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз

Известная 44-летняя актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. Звезда родила супругу Полу Андерсону еще одну дочь, которую назвали Озиан.

"Вчера 02.02.2020 в 8:56 утра родилась Озиан Ларк Эллиот Йовович-Андерсон! [...] Она так красива! Ее волосы светлее, чем у других девочек, и она очень сильная. Она машет маленькими ручками, их трудно контролировать, и она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит", – поделилась звезда в социальной сети. Она также разместила в Instagram множество кадров с новорожденной малышкой, а также младшими дочерьми.

Ольга Фреймут показала лицо младшей дочери

Ольга Фреймут с дочкой Евдокией Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери Евдокии. Отметим, что на данный момент телезвезда состоит в браке с Владимиром Локотко и воспитывает двоих общих детей – сына Валерия, дочь Евдокию, а также Злату от первого гражданского супруга.

Ольга Фреймут поделилась с подписчиками черно-белым снимком, на котором держит в руках свою маленькую дочь.

"Моя Евдокия", – лаконично написала телеведущая. Отметим, что Евдокии сейчас уже два года, а на фото – несколько месяцев.

Ранее Ольга Фреймут рассказала о взаимоотношениях со своим бывшим супругом.

Оскар 2020: где и когда смотреть церемонию награждения премии

В ночь с 9 на 10 февраля пройдет церемония награждения главной кинопремии мира – "Оскар-2020". Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на телеканале "Украина".

Грандиозное событие будет комментировать ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер, который уже 5 лет подряд комментирует церемонию в прямом эфире телеканала "Украина".

В Голливуде уже расстелили красную ковровую дорожку, по которой пройдутся звезды, и устанавливают декорации. Всех номинантов в главных категориях (за лучшую роль и режиссуру) ожидают самые необычные подарки. Счастливчики получат 12-дневный круиз на роскошной яхте Scenic Eclipse, романтический уик-энд в отеле на маяке в Испании, сертификаты на дорогостоящие омолаживающие процедуры, годовой абонемент на услуги брачного агентства и многое другое.

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться девять кинолент: "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды…в Голливуде", "Паразиты".

Все подробности читайте в спецтеме Оскар 2020.

Любовь Успенская шокировала признанием о разводе с мужем

Российская певица Любовь Успенская шокировала признанием. Оказывается, что артистка после 30 лет брака хочет развестись со своим супругом Александром Плаксиным. Выяснилось, что мужчина уже год как проживает в Америке.

Любовь Успенская обвинила супруга, с которым прожила в браке 30 лет, во всех несчастьях, которые случились с ней и ее дочерью. По ее словам, Александр не был финансово ущемлен, певица приобрела ему дорогостоящий бизнес в Америке и купила квартиру. Но уже год как мужчина не живет в семье и шантажирует артистку. Плаксин в обмен на то, что Любовь не подаст на развод, дал согласие на вывоз Татьяны – их общей дочери – из Америки.

Как утверждает Успенская, именно Александр развращал дочь финансово и поэтому Татьяна начала употреблять марихуану.

Кроме того, сама 30-летняя Татьяна раскрыла ужасные подробности отношений со своей звездной мамой. По словам Татьяны, она не раз предупреждала Успенскую рассказать, какой матерью она является на самом деле. Но знаменитость грозилась вызвать санитаров: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют".

Девушка рассказала о семейной конфликте, в результате которого певица якобы пыталась ее задушить. "Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить".

Ранее мы рассказывали о звездных парах, которые завели роман на съемках.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.