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Главное за неделю: подробности Евровидения 2020 и свадьба Павла Зиброва

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:34
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: AFP, Instagram.com

Текущая неделя была насыщена весьма неожиданными и захватывающими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, стало известно, где и когда состоится Евровидение 2020, а также о том, что Павел Зибров женился в третий раз. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Евровидение 2020: дата и место

Евровидение 2020 состоится в Роттердаме
Евровидение 2020 состоится в Роттердаме
Фото: eurovision.tv

Евровидение 2020 будет проходить в Нидерландах – благодаря победе представителя этой страны Дункана Лоуренса на конкурсе в 2019 году. За возможность принять грандиозное шоу боролись несколько городов, однако 30 августа организаторы огласили, в каком городе будет проходить Евровидение 2020.

Так, международный песенный конкурс состоится в Роттердаме. К слову, мы уже показали ТОП-7 самых интересных мест в городе. Даты Евровидения 2020: 12 мая – первый полуфинал, 14 мая – второй, 16 мая – гранд-финал, во время которого определится победитель Евровидения 2020.

Павел Зибров женился

25 августа народный артист Украины Павел Зибров женился на своей супруге Марине во второй раз – в честь 25-летия совместной жизни. Отметим, торжество состоялось в день рождения невесты – ее 60-летия. А теперь появились новые подробности свадьбы.

Так, Павел Зибров признался, во сколько им обошлась вторая свадьба. По словам артиста, за громкое торжество звездные супруги заплатили около 150 тысяч – без учета нарядов жениха и невесты. Стало также известно, что Павел и Марина пригласили 60 человек, однако посетили свадьбу 45 гостей. Из-за концертов не смогли приехать Ирина Билык и Гарик Кричевский, а композитор Юрий Рыбчинский, который должен был быть шафером – заболел. Марина Зиброва также рассказала, что получила в подарок от мужа.

В Сочи прошла Новая волна 2019

Украинский дуэт ANNA MARIA выступил на Новой волне 2019
Украинский дуэт ANNA MARIA выступил на Новой волне 2019
Фото: instagram.com/annamariaduet

С 24 по 29 августа в Сочи проходил музыкальный конкурс – Новая волна 2019, на котором выступили многие артисты из Украины. Не обошлось и без курьезов: Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции, обматерив организаторов, а Лолита Милявская расплакалась во время исполнения песни "Городок".

В качестве участников на Новой волне 2019 появился скандальный украинский дуэт ANNA MARIA, который не попал в тройку финалистов. Украинцы критично отреагировали на участие в конкурсе звездных сестер, а телеведущий Сергей Притула резко высказался в адрес ANNA MARIA.

В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль 2019

Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019
Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2019
Фото: Getty Images

В среду, 28 августа, в Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль. Венеция превратилась в столицу мирового кинематографа до 7 сентября. Тогда же жюри под председательством режиссера Лукреции Мартель объявит победителей. На мероприятие съезжаются мировые знаменитости – Скарлетт Йоханссон, Лив Тайлер, Рут Негга, Лора Дерн и другие именитые актеры.

Сегодня.Lifestyle уже показали ТОП-10 нарядов, которые вас поразят, а также рассказали о главных фильмах Венецианского кинофестиваля 2019. Публика тем временем с нетерпением ждет объявления победителей, которое состоится в субботу 7 сентября.

Александр Стоянов получил почетное звание

Александр Стоянов
Александр Стоянов
Фото: пресс-служба

Звезда мирового балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов принимает поздравления от коллег. Указом президента ему присвоили звание народного артиста Украины. Звездная супруга Екатерина Кухар трогательно поздравила Александра со знаменательным событием: "Котик....... ты как никто другой этого заслужил..... Ты реактивный двигатель украинского балета!". Сам артист уже прокомментировал новое звание.

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