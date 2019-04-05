Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Главное за неделю: Мик Джаггер перенес операцию, а герцоги Сассекские установили рекорд Гиннесса

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:23

Главные новости недели из мира шоу-бизнеса
Видео: Сегодня

На этой неделе случилось немало событий в жизни представителей шоу-бизнеса. Так, cолист The Rolling Stones перенес операцию на сердце, а принц Гарри и Меган Маркл установили рекорд Гиннесса. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости в мире шоу-бизнеса за неделю.

75-летнему Мику Джаггеру провели серьезную операцию

Отсрочка тура The Rolling Stones связана с проблемами со здоровьем лидера группы – Мика Джаггера, который нуждался в операции на сердце.

5 апреля Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене сердечного клапана в Нью-Йорке. Фронтмен The Rolling Stones пребывает под присмотром врачей. Медики уверяют, что жизни Мика Джаггера ничего не угрожает и уже в ближайшие дни его выпишут из больницы.

В США застрелили номинанта "Грэмми" рэпера Nipsey Hussle

Убийство, в результате которого пострадали еще двое мужчин, произошло на парковке возле магазина одежды. Nipsey Hussle был доставлен в клинику, однако спасти музыканта не удалось.

Представители правоохранительных органов сообщили, что Асхедом должен был встретиться с ними, чтобы рассказать важную информацию с целью разоблачения банды, действующей в Лос-Анджелесе. Однако Nipsey Hussle так и не успел поделиться информацией, которой обладал, с полицией. В сети уже появилось видео инцидента.

Принц Гарри и Меган Маркл установили рекорд Гиннесса

Герцоги Сассекские решили отделиться от общей группы, которая называлась Kensington Palace, и создать личную страницу.

Их неожиданный поступок "взорвал" сеть, и уже через несколько часов за их страницей начали следить более миллиона человек. Именно это стало новым рекордом Гиннесса. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Guinness World Records в Twitter.

Тина Кароль и "Бумбокс" презентовали совместную песню

Результатом коллаборации топовых украинских артистов стал чувственный трек "Безодня". Поклонники по достоинству оценили новый творческий тандем, идея которого принадлежит лидеру группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку.

Для Тины Кароль "Безодня" стала первой дуэтной песней за всю ее творческую историю. А вот для коллектива – это не первая коллаборация с другими украинскими артистами.

Умер известный актер Алексей Булдаков в возрасте 68 лет

Артист скончался по причине оторвавшегося тромба. В это время Булдаков находился на гастролях. Водитель такси ждал актера у гостиницы, однако забеспокоился и обратился к персоналу. Алексея Булдакова нашли мертвым в его номере.

Умер легендарный режиссер Георгий Данелия

Данелия скончался 4 апреля в Москве в возрасте 88 лет. Режиссер был госпитализирован из-за воспаления легких еще в феврале этого года. Он попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. Однако спустя пару месяцев маэстро скончался.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл и принц Гарри переехали в Виндзор - СМИ Прощайте, маэстро! Лучшие фильмы и биография Георгия Данелии Памяти Алексея Булдакова: биография актера, лучшие роли и цитаты ТОП-5 мифов о беременности и будущем ребенке Меган Маркл
Тина Кароль принц Гарри бумбокс мик джаггер королевская семья Меган Маркл The Rolling Stones главное за неделю Nipsey Hussle Алексей Булдаков Безодня Георгий Данелия новости шоу-бизнеса
Реклама

Новости партнеров

Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Елена Беркова экстренно госпитализирована
Елена Беркова экстренно госпитализирована
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна
От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера
От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Популярные статьи

Сегодня, 12:35Техно

Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

Сегодня, 12:34Шоу-бизнес

Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

Сегодня, 10:42Психология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:56Fun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Сегодня, 08:40Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Сегодня, 06:54Техно

Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows

Вчера, 19:34Шоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

Вчера, 15:20Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 14:07Fun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Вчера, 08:33Техно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

Вчера, 08:23Fun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

3 апреляТехно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

Новости партнеров

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Мария Кожевникова:
Мария Кожевникова: "Главное, что ребенок Саши Савельевой жив"
Прибавление! Жена Тиграна Кеосаяна ждет ребенка
Прибавление! Жена Тиграна Кеосаяна ждет ребенка
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
«Говорили - я получила звание, танцуя перед Политбюро на столе»
«Говорили - я получила звание, танцуя перед Политбюро на столе»