Главное за неделю: Мик Джаггер перенес операцию, а герцоги Сассекские установили рекорд Гиннесса

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Главные новости недели из мира шоу-бизнеса Видео: Сегодня

На этой неделе случилось немало событий в жизни представителей шоу-бизнеса. Так, cолист The Rolling Stones перенес операцию на сердце, а принц Гарри и Меган Маркл установили рекорд Гиннесса. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости в мире шоу-бизнеса за неделю.

75-летнему Мику Джаггеру провели серьезную операцию

Отсрочка тура The Rolling Stones связана с проблемами со здоровьем лидера группы – Мика Джаггера, который нуждался в операции на сердце.

5 апреля Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене сердечного клапана в Нью-Йорке. Фронтмен The Rolling Stones пребывает под присмотром врачей. Медики уверяют, что жизни Мика Джаггера ничего не угрожает и уже в ближайшие дни его выпишут из больницы.

В США застрелили номинанта "Грэмми" рэпера Nipsey Hussle

Убийство, в результате которого пострадали еще двое мужчин, произошло на парковке возле магазина одежды. Nipsey Hussle был доставлен в клинику, однако спасти музыканта не удалось.

Представители правоохранительных органов сообщили, что Асхедом должен был встретиться с ними, чтобы рассказать важную информацию с целью разоблачения банды, действующей в Лос-Анджелесе. Однако Nipsey Hussle так и не успел поделиться информацией, которой обладал, с полицией. В сети уже появилось видео инцидента.

Принц Гарри и Меган Маркл установили рекорд Гиннесса

Герцоги Сассекские решили отделиться от общей группы, которая называлась Kensington Palace, и создать личную страницу.

Их неожиданный поступок "взорвал" сеть, и уже через несколько часов за их страницей начали следить более миллиона человек. Именно это стало новым рекордом Гиннесса. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Guinness World Records в Twitter.

Тина Кароль и "Бумбокс" презентовали совместную песню

Результатом коллаборации топовых украинских артистов стал чувственный трек "Безодня". Поклонники по достоинству оценили новый творческий тандем, идея которого принадлежит лидеру группы "Бумбокс" Андрею Хлывнюку.

Для Тины Кароль "Безодня" стала первой дуэтной песней за всю ее творческую историю. А вот для коллектива – это не первая коллаборация с другими украинскими артистами.

Умер известный актер Алексей Булдаков в возрасте 68 лет

Артист скончался по причине оторвавшегося тромба. В это время Булдаков находился на гастролях. Водитель такси ждал актера у гостиницы, однако забеспокоился и обратился к персоналу. Алексея Булдакова нашли мертвым в его номере.

Умер легендарный режиссер Георгий Данелия

Данелия скончался 4 апреля в Москве в возрасте 88 лет. Режиссер был госпитализирован из-за воспаления легких еще в феврале этого года. Он попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. Однако спустя пару месяцев маэстро скончался.

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