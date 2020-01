Главное за неделю: номинанты на Оскар 2020 и концерт Серова в Украине

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Getty Images, Instagram

Текущая неделя насыщена неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, стали известны номинанты на Оскар 2020, Никита Добрынин сделал предложение Даше Квитковой, а российский певец Александр Серов анонсировал концерт в Украине. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

В Украину едет Александр Серов, который выступал в аннексированном Крыму

68-летний российский певец Александр Серов, которого подстрелили в ресторане, намерен дать концерт в Киеве. Согласно сообщению артиста в Instagram, его выступление должно состояться во Дворце "Украина" 23 марта.

Отметим, что Александр Серов выступал в аннексированном Крыму, в результате чего в ноябре 2017 года СБУ запретила ему въезд на территорию Украины.

На сайте Дворца "Украина" тоже появилась информация о предстоящем концерте российского певца. Поклонники уже могут купить билет на концерт Александра Серова, цена варьируется от 350 до 3790 грн.

Известная певица LP возвращается в Украину

Американская поп-звезда LP снова выступит в Киеве. Звезда представит украинцам новый альбом Heart To Mouth, а также исполнит свои лучшие хиты.

В 2017 трек Лауры Перголицци под названием Lost on You сделал ее настоящей звездой. Композиция стала платиновой в Польше, Греции, Швейцарии, Италии, Франции и многих других странах. Общее количество просмотров видео Lost On You, Muddy Waters и When We’re High за год превысило 280 миллионов. В 2018 году артистка стала хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Концерт LP в Киеве состоится 16 апреля во Дворце спорта.

Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Украинский телеведущий и экс-участник романтического шоу "Холостяк 9" сделал предложение своей возлюбленной Даше Квитковой, с которой встречается чуть больше года. Предложение руки и сердца Никита сделал Дарье на Бали, где они сейчас вместе отдыхают. Видео романтического момента в жизни влюбленных они опубликовали на своих страницах в Instagram.

Отметим, что это первый случай, когда у участников проекта сложились отношения и победительница выходит замуж.

Эксперты нашли скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

13 января королева Елизавета ІІ провела совещание в Сандрингемском дворце, на котором также присутствовали ее сын и внуки – принцы Чарльз, Уильям и Гарри, относительно выхода герцогов Сассекских из королевской семьи. По мнению экспертов, Ее Величество намерена лишить герцогов Сассекских титула.

Внука и его супругу Ее Величество упоминает как "Гарри и Меган", а не на "Герцог и герцогиня Сассекские", как это обычно делается в протоколе официальных заявлений Дворца. Это может свидетельствовать о том, что пара лишится своих титулов.

Эксперты также обращают внимание на стиль написания заявления. Ее Величество хотела акцентировать внимание именно на понятии "семья" и теплых отношениях внутри ее. Многие отмечают, что это хороший знак, однако также призывают не забывать о том, что у королевы Елизаветы ІІ попросту не было выбора.

Напомним, что ранее принцы Гарри и Уильям сделали официальное заявление.

Названы все номинанты на премию "Оскар 2020"

Американская киноакадемия наконец-то раскрыла подробности церемонии вручения премии "Оскар 2020". За заветную статуэтку претенденты на победу будут бороться в 24 номинациях, а финальное голосование за победителей состоится с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года.

Отметим, что 92-я церемония награждения премии "Оскар 2020" состоится в театре Долби в Лос-Анджелес. Дата проведения – 9 февраля, однако по киевскому времени это уже будет 10 февраля в 1:30. Прямую трансляцию будет вести канал ABC.

Напомним, ранее киноакадемики сообщили, что приняли решение провести церемонию вручения премии "Оскар 2020" без ведущего.

