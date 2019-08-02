Главное за неделю: помолвка Снежаны Егоровой и операция Николая Тищенко

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Снежана Егорова, Николай Тищенко и Ксения Собчак Фото: Instagram.com

Эта неделя была полна весьма неожиданными и даже шокирующими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, украинская ведущая Снежана Егорова удивила новостями о своем третьем браке, а ресторатор и народный депутат Николай Тищенко напугал поклонников сломанной рукой. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Снежана Егорова после громкого развода снова выходит замуж:

Помолвка Снежаны Егоровой

После громкого развода Снежаны Егоровой и музыканта Антина Мухарского, за которым наблюдала вся страна, украинская телеведущая снова объявила о своей помолвке. Для артистки это будет уже третий брак. Правда, больше никаких подробностей едущая не раскрыла и пока не намерена раскрывать имя своего возлюбленного.

Скриншот из соцсети

Представители украинского шоу-бизнеса сразу же отреагировали на такую новость. Самой первой Снежану поздравила певица Мика Ньютон. А вот Ирина Билык крайне удивилась: "И что это будет? Кто этот смелый мужчина?".

Вслед за Билык вопросы посыпались от известного продюсера Владимира Бебешко: "С кем?! Почему я не знаю? Почему без моего разрешения?".

Операция на руке Николая Тищенко

Украинский телеведущий и народный депутат Украины Николай Тищенко на этой недели сломал руку и перенес сложную операцию. На своей странице в Instagram новоиспеченный народный депутат записал видео, на котором рассказал о пережитых неприятностях. Шоумен предстал перед подписчиками со сломанной и загипсованной рукой, отметив, что перенес сложную операцию. Ко всему, Николай поблагодарил всех украинцев, кто отдал за него голос на выборах.

"Друзья, спасибо за поддержку! Немного отсутствовал, но возвращаюсь в строй", – написал он в подписи к видео.

При каких обстоятельствах шоумен получил травму руки, пока неизвестно.

27 Июл 2019 в 8:39 PDT INSTAGRAM (@nikolaytyshchenko)

Леди Гагу подловили за поцелуями с новым бойфрендом

Голливудская певица и актриса Леди Гага в один момент разрушила все сплетни касательно ее романа с актером Брэдли Купером. Дело в том, что звезду подловили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса за поцелуями с новым бойфрендом – звукорежиссером Дэном Хортоном.

Леди Гага с Дэном Хортоном Фото: People Леди Гага с Дэном Хортоном Фото: People Леди Гага с Дэном Хортоном Фото: People Леди Гага с Дэном Хортоном Фото: People Леди Гага с Дэном Хортоном Фото: People 1/5

Оказалось, что отношения Леди Гаги сейчас только на начальной стадии развития и влюбленные проводят много времени вместе.

"Слухи о романе с Брэдли были забавными, но она готова развеять их раз и навсегда. Ей нравится встречаться с мужчинами из ее команды. Она – трудоголик и это подходит ее образу жизни. У Гаги с Дэном настоящая химия. Они в отношениях уже несколько недель, а до этого работали вместе. Они проводили много времени друг с другом и стали очень близки. Между ними пробежала искра. Окружающие пары уже давно увидели это, и после того, как Гага уделила достаточно времени себе, она наконец готова к новому роману. Они кажутся отличной парой", – рассказал подробности проверенный источник.

Ксения Собчак снова выходит замуж

Российская ведущая Ксения Собчак долго не комментировала свой роман с режиссером Константином Богомоловым. В прессе ходили разные слухи, но влюбленные не подтверждали информацию о своих отношениях. Первой о своих чувствах заговорила Ксения Собчак, записав любовное признание Константину в день его рождения. Теперь и сам Богомолов публично признался в любви. В след за любимой публичное признание сделал и сам Богомолов, написав под опубликованным видео: "Я тебя люблю".

1 Авг 2019 в 7:15 PDT INSTAGRAM (@konbog75)

Более того, на телеграм-канале Dark Cosmo появилась информация от инсайдера о том, что влюбленные решили пожениться и готовятся к свадьбе в сентябре.

"У нас очень жирнючий эксклюзив. Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу, например?" — говорится в сообщении.

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