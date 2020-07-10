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Главное за неделю: победители YUNA-2020, новые детали в деле Ефремова и награды звезд от президента

Сегодня, 19:17

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский вручил украинским знаменитостям награды и дал новые звания, а премия YUNA-2020 объявила триумфаторов этого года. О всех главных новостях недели читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Умер Эннио Морриконе

В ночь на 6 июля не стало знаменитого итальянского композитора Эннио Морриконе. Ему был 91 год. По информации газеты La Repubblica, Морриконе находился в клинике после того, как сломал бедренную кость во время падения.

Фото: Getty Images

Эннио Морриконе – один из самых известных композиторов современности. Большая часть его работ написана для кино и телевидения.

Потап отреагировал на звание "Заслуженного артиста Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский наградил деятелей культуры Украины званиями и орденами. Так, к примеру, Тина Кароль получила награду – орден княгини Ольги III степени, а Потап стал заслуженным артистом Украины.

Артист отреагировал на это событие в Instagram, признавшись, что получение звания было его "детской дерзкой мечтой".

Алексей Потапенко и Владимир Зеленский
Алексей Потапенко и Владимир Зеленский
Фото: instagram.com/realpotap

YUNA-2020 объявила победителей

Ежегодная музыкальная премия YUNA-2020 прошла в онлайн-формате. Во время трансляции объявили всех победителей премии, которые получат свои заветные статуэтки весной следующего года, во время церемонии YUNA-2021 во дворце "Украина".

Отметим, что триумфатором премии стал певец MONATIK, победив в шести номинациях.

Названы первые победители премии YUNA 2020
Названы первые победители премии YUNA 2020
Фото: yuna.ua

Звезду "Хора" считают погибшей

В четверг, 9 июля, стало известно, что 33-летняя звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время прогулки с сыном на лодке в национальном парке Калифорнии. Спустя сутки поиска актрисы, спасательные службы не обнаружили ее тело в озере, однако на данный момент Ривера считается трагически погибшей.

Ная Ривера
Ная Ривера
Фото: Getty Images

В деле Михаила Ефремова – новые детали

На этой неделе подруга Михаила Ефремова раскрыла новые факты об актере. Она заявила, что Ефремова нельзя считать "запойным алкоголиком", а также рассказала, почему в день ДТП он сел за руль пьяным.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

Также в деле Ефремова появились новые детали. Оказалось, что в момент страшного ДТП, в результате которого погиб другой водитель, в машине Михаила находился еще один человек.

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шоу-бизнес Потап Михаил Ефремов YUNA 2020 Эннио Морриконе Ная Ривера
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