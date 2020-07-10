Главное за неделю: победители YUNA-2020, новые детали в деле Ефремова и награды звезд от президента
Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский вручил украинским знаменитостям награды и дал новые звания, а премия YUNA-2020 объявила триумфаторов этого года. О всех главных новостях недели читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.
В ночь на 6 июля не стало знаменитого итальянского композитора Эннио Морриконе. Ему был 91 год. По информации газеты La Repubblica, Морриконе находился в клинике после того, как сломал бедренную кость во время падения.
Эннио Морриконе – один из самых известных композиторов современности. Большая часть его работ написана для кино и телевидения.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил деятелей культуры Украины званиями и орденами. Так, к примеру, Тина Кароль получила награду – орден княгини Ольги III степени, а Потап стал заслуженным артистом Украины.
Артист отреагировал на это событие в Instagram, признавшись, что получение звания было его "детской дерзкой мечтой".
Ежегодная музыкальная премия YUNA-2020 прошла в онлайн-формате. Во время трансляции объявили всех победителей премии, которые получат свои заветные статуэтки весной следующего года, во время церемонии YUNA-2021 во дворце "Украина".
Отметим, что триумфатором премии стал певец MONATIK, победив в шести номинациях.
В четверг, 9 июля, стало известно, что 33-летняя звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время прогулки с сыном на лодке в национальном парке Калифорнии. Спустя сутки поиска актрисы, спасательные службы не обнаружили ее тело в озере, однако на данный момент Ривера считается трагически погибшей.
На этой неделе подруга Михаила Ефремова раскрыла новые факты об актере. Она заявила, что Ефремова нельзя считать "запойным алкоголиком", а также рассказала, почему в день ДТП он сел за руль пьяным.
Также в деле Ефремова появились новые детали. Оказалось, что в момент страшного ДТП, в результате которого погиб другой водитель, в машине Михаила находился еще один человек.
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