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Главное за неделю: пожар в Нотр-Даме и победители "Золотої Жар-птиці 2019"

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:41

Главные новости шоу-бизнеса за неделю
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На этой неделе произошло немало событий, и не только позитивных. Так,во Франции горел Собор Парижской Богоматери, а в Киеве состоялась премия "Золота Жар-птиця 2019". Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Во Франции горел Нотр-Дам-де-Пари

15 апреля случилась культурная трагедия – загорелся знаменитый Собор Парижской Богоматери. Пожар удалось ликвидировать лишь утром 16 апреля. В результате возгорания рухнул шпиль, была уничтожена крыша собора. Пострадали также стены и несущие конструкции здания.

Новость о пожаре потрясла жителей Парижа и весь мир. На реконструкцию понадобится много времени и средств. Уже известно, что многие бизнесмены финансово поспособствуют восстановлению достопримечательности. Так, муж Сальмы Хайек Франсуа-Анри Пино пожертвует 100 млн долларов на реставрацию Собора Парижской Богоматери.

Не остался в стороне и тесть супермодели Натальи Водяновой – Бернар Арно, который выделил из семейного фонда 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама.

Нотр-Дам де Пари пережил несколько войн, пару десятков правителей и Революцию, однако практически полностью разрушен в результате возгорания. Официальную причину пока не называют.

Алла Пугачева отпраздновала юбилей на сцене

70-летие Примадонна отметила грандиозным концертом – первым за последние 10 лет. Примадонна несколько месяцев готовилась к выступлению в Кремлевском дворце. На концерте присутствовали родные и близкие друзья певицы. Поздравить Пугачеву пришли Филипп Киркоров, Николай Басков, Светлана Лобода и другие артисты.

С самого утра Примадонну трогательно поздравили с днем рождения муж Максим Галкин и младшие дети Лиза и Гарри. Известно также, что Алла Пугачева устроит вечеринку в узком кругу в честь юбилея в одном из ресторанов Рублевки.

В Киеве состоялась премия "Золота Жар-птиця 2019"

18 апреля прошло ежегодное музыкальное событие – церемония "Золота Жар-птиця". Премия включает 11 номинаций. Статуэтку в категории "Лучший певец" получил Сергей Бабкин. "Лучшей певицей" стала Злата Огневич, а награду за лучший клип получила группа "Воплі Відоплясова" –за видеоработу на песню "Кобіта".

Сразу 2 статуэтки получил коллектив KAZKA: в категориях "Поп-группа" и "Хит года" – за песню "Плакала". Мы также поделились полным списком победителей премии "Золота Жар-птиця 2019".

Ирина Горовая откровенно рассказала об отношениях с Потапом

Экс-супруга Потапа призналась, что изначально состояла с будущим мужем в дружеских отношениях, которые затем переросли в роман. Ирина поддерживала Алексея в самом начале его карьеры, и вместе они добились успеха. Потап всегда отвечал за творчество, Ирина – за финансовую часть.

Ирина Горовая также сообщила, что и у нее, и у Потапа есть партнеры. Все они пребывают в отличных отношениях.

Верка Сердючка выступит на "Евровидении 2019"

В 2007 году артистка заняла второе место на "Евровидении" с песней Dancing Lasha Tumbai, а в 2019-м выступит на сцене конкурса как приглашенная звезда. Верка Сердючка исполнит в Тель-Авиве песню победительницы "Евровидения 2018" Нетты Барзилай Тоу.

Организаторы конкурса придумали особенную коллаборацию между приглашенными звездами, среди которых победители и финалисты "Евровидения" разных годов. Это Верка Сердючка (Украина), Кончита Вурст (Австрия), Монс Зелмерлев (Швеция) и Элени Фурейра (Кипр). Артисты исполнят песни друг друга.

"Евровидение 2019" будет проходить 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве, Израиль.

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