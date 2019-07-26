Главное за неделю: причина развода Славы Каминской и концерт Таисии Повалий в Киеве

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: AFP, Instagram.com

На этой неделе произошло много ярких событий из мира шоу-бизнеса. Так, стала известна причина развода Славы и Эдгара Каминских. Кроме того, скандальная певица Таисия Повалий анонсировала концерт в Киеве Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Названа официальная причина развода Славы и Эдгара Каминских

В начале июня поклонники узнали неожиданную новость – одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса разводится. На развод подал муж певицы Славы Каминской - Эдгар. Официально супругов развели 2 июля. Примечательно, что Слава и Эдгар отказались публично называть причину их расставания и попросили прессу не задавать лишних вопросов.

Однако в едином реестре судебных дел опубликовали официальную причину развода Славы и Эдгара Каминских. В сообщении сказано, что "свои исковые требования Эдгар мотивировал тем, что семейная жизнь с ответчицей не сложилась".

Таисия Повалий анонсировала концерт в Киеве

Концерт Таисии Повалий в Киеве состоится 10 декабря 2019 Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Впервые за долгое время Таисия Повалий намерена выступить в Киеве, и эта новость удивила публику, ведь последние годы артистка регулярно выступает на территории РФ. Концерт Таисии Повалий в Киеве состоится 10 декабря 2019 года. Цена билетов составляет 390 – 2990 грн. По словам артистки, во время выступления она собирается рассказать, к чему шла последние годы.

В то же время представители дворца "Украина" заявили, что информации относительно предстоящего концерта Таисии Повалий не получали.

Режиссер Ахтем Сеитаблаев стал членом Европейской киноакадемии

Ахтем Сеитаблаев Фото: facebook.com/odesaiff

Об этом сообщается на странице Украинской киноакадемии в Facebook: "Поздравляем украинского режиссера, актера, лауреата Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" Ахтема Сеитаблаева с почетным званием члена Европейской киноакадемии".

Стоит отметить, Ахтем Сеитаблаев, у которого Сегодня.Lifestyle взяли интервью, стал 42-м украинским кинематографистом в рядах европейских киноакадемиков. Добавим, что Ахтем сыграл в более чем 25 фильмах и сериалах. Последняя роль была в ленте "Домой" – фильм принял участие в конкурсной программе 72-го Каннского международного кинофестиваля и получил Гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля.

36-летняя Энн Хэтэуэй второй раз станет мамой

Энн Хэтэуэй Фото: AFP

Энн Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман станут родителями второго ребенка. О беременности актриса сообщила в Instagram, опубликовав черно-белое селфи, на котором предстала с округлым животом.

"Это не для фильма. Ну, а если отбросить шутки, то хочу сказать всем, кто прошел через ад неудачных попыток забеременеть и через бесплодие, что ни один из моих путей стать мамой не был легким", – призналась голливудская звезда.

На съемках фильма "Форсаж 9" разбился дублер Вина Дизеля

На съемках фильма "Форсаж 9" произошел несчастный случай. Каскадер, который является дублером Вина Дизеля, сорвался с высоты более 10 метров и получил травму головы. Пострадавшего в критическом состоянии доставили специальным вертолетом в больницу. Он находится в реанимации.

Съемки фильма проходят в Великобритании в графстве Хертфордшир. 52-летний Вин Дизель присутствовал на площадке, когда произошел инцидент. Актер шокирован случившимся. Он выразил надежду, что каскадер выживет. Стоит отметить, в 2002 году один из дублеров Дизеля погиб.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram