Главное за неделю: прощание герцогов Сассекских и смерть дизайнера Серджио Росси

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

На этой неделе стало известно, что принц Чарльз вылечился от COVID-19, Меган Маркл и принц Гарри вышли из семьи, оставив прощальный пост в Instagram. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Чарльз Фото: Getty Images

30 марта стало известно, что принц Чарльз, который находился в самоизоляции из-за коронавируса, почувствовал себя хорошо. 71-летний наследник британского престола посоветовался с врачом и принял решение выйти из самоизоляции.

Сразу после болезни сын королевы обратился к британцам с официальным заявлением. По словам принца Чарльза, у него была легкая форма COVID-19, поэтому он так быстро вылечился. Но даже после выздоровления монарх решил соблюдать дистанцию ​​с другими людьми и продолжает находиться на карантине.

INSTAGRAM

"Преодолев коронавирус, который, к счастью, проявился лишь слабо выраженными симптомами, я чувствую, что нахожусь по другую сторону пандемии. Но я все еще придерживаюсь дистанции при общении с людьми и продолжаю изоляцию. Мы все чему-то научимся благодаря этому странному и тревожному опыту: когда нельзя быть рядом с семьей и друзьями, а нормальный ритм жизни внезапно разрушился", – заявил принц Чарльз.

Герцоги Сассекские опубликовали прощальный пост.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

31 марта 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили свои королевские обязанности и опубликовали прощальный пост в Instagram. Герцоги Сассекские объявили своим 11 миллионам подписчиков, что прекращают пользоваться аккаунтом.

"Вы больше не увидите нас здесь, но при этом наша работа продолжится. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир добрее. Мы с нетерпением ждем скорого воссоединения с вами", – написали Меган Маркл и принц Гарри в прощальном посте.

Пресс-секретарь герцога и герцогини подтвердил, что они не будут использовать аккаунт @sussexroyal.

"Герцог и герцогиня Сассексские больше не будут публиковать посты в Instagram на странице @sussexroyal, а также перестанут обновлять веб-сайт SussexRoyal.com", – заявил представитель.

Идрис Эльба с супругой вылечились от коронавируса

Британский актер Идрис Эльба и его супруга Сабрина полностью выздоровели. Этой новостью 47-летний звезда Marvel поделился на своей странице в Twitter. По словам Идриса, тяжелый период уже позади, но режим карантина они с супругой не собираются нарушать.

"Мы прошли через период карантина, но все еще в подвешенном состоянии и не можем улететь домой. Так что придется немного подождать", – написал Идрис Эльба.

Обладатель премии "Эмми" умер от коронавируса

Музыкант Адам Шлезингер Фото: Getty Images

Еще одной жертвой коронавирусной инфекции стал известный американский музыкант и обладатель премии "Эмми" Адам Шлезингер. Основатель групп Fountains Of Wayne и Ivy скончался от осложнений 1 апреля. Ему было 52 года.

Музыкант находился в больнице Нью-Йорка больше недели и несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но побороть COVID-19 Адаму так и не удалось. У него остались две дочери, а вот с супругой музыкант был в разводе.

Из жизни ушел модельер Серджио Росси

Серджио Росси Фото: Instagram

В Италии скончался знаменитый модельер Серджио Росси. 84-летний мужчина за несколько дней до смерти был госпитализирован в одну из больниц итальянского города Чезена. Медики подозревают, что у дизайнера был коронавирус. Пока официальную причину смерти не называют, также не известна и дата похорон.

Отметим, что в 60-х Серджио Росси запустил свою торговую марку и начал сотрудничество с такими культовыми брендами как Versace и Dolce & Gabbana.

Еще одна жертва коронавируса – комик Эдди Лардж

Эдди Лардж Фото: Getty Images

Еще одной жертвой COVID-19 стал известный британский комик Эдди Лардж. У 78-летнего юмориста было больное сердце, которое не справилось с осложнениями недуга. О смерти британской знаменитости сообщил его сын Райан Макгиннис. По его словам, Эдди страдал от сердечной недостаточности и именно с этой проблемой был госпитализирован. Коронавирусом британец заразился уже в стенках госпиталя.

"С большой грустью мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром. Он страдал от сердечной недостаточности и, к сожалению, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце, увы, не справилось", – сообщил Райан Макгиннис на своей странице в Facebook.

Недавно мы писали, что от коронавируса умерла сестра короля Испании – принцесса Мария Тереза.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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