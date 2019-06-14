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Главное за неделю: развод Каминских и политические амбиции звезд

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Главные новости недели из мира шоу-бизнеса
Главные новости недели из мира шоу-бизнеса
Фото: Сегодня

Кажется, публику уже сложно чем-то удивить, однако звездам по-прежнему удается это сделать. Так, солист Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть фанатам, а Сергей Сивохо и Анастасия Приходько идут в политику. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

  • Появились новые подробности развода Эдгара и Славы Каминских

На прошлой неделе стало известно, что одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Слава и Эдгар Каминские разводятся. Первое заседание суда было назначено на 12 июня, однако звездные супруги на мероприятие не явились.

Эдгар и Слава Каминские проигнорировали судебное заседание относительно собственного развода. Однако известно, что адвокаты солистки группы "НЕАНГЕЛЫ" запросили дополнительное время на урегулирование вопроса мирным путем.

Кроме того, Эдгар Каминский впервые прокомментировал развод со Славой.

  • Анастасия Приходько и Сергей Сивохо идут в политику

Артисты будут баллотироваться в депутаты ВРУ по мажоритарных округах от разных политических партий.

Так, Анастасия Приходько будет участвовать в выборах от партии Юлии Тимошенко "Батьківщина", а комик Сергей Сивохо выбрал "Слугу народа", партию экс-коллеги и действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Сергей Сивохо будет баллотироваться в депутаты ВРУ
Сергей Сивохо будет баллотироваться в депутаты ВРУ
Фото: instagram.com/ciboxo

  • Солист Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть поклоннику

Инцидент произошел в одном из отелей Мюнхена, где остановилась группа. Во время вечерних посиделок в баре со знакомыми к Линдеманну обратился 54-летний житель Гамбурга с просьбой с ним сфотографироваться, на что получил отказ. Фаната не устроил такой ответ, и он начал переходить на личности, оскорбляя подругу музыканта. 

Вокалист Rammstein сначала пытался заставить мужчину извиниться перед женщиной, но мирно им так и не удалось договориться. Экспрессивный Тилль схватил поклонника и ударил локтем в лицо, в результате чего тот получил перелом челюсти. На место происшествия прибыла полиция, которая приняла заявление о нанесении телесных повреждений.

  • Объявлены даты "Оскара" на три года вперед

Все даты традиционно приходятся на февраль. Так, следующая, 92-я, церемония вручения "Оскара" назначена на 9 февраля 2020 года. 93-я и 94-я церемонии запланированы на 28 февраля 2021 года и 27 февраля 2022 года соответственно.

Отметим, номинанты кинопремии 2020 года будут объявлены 13 января следующего года. 

"Оскар"
"Оскар"
Фото: AFP

  • Федора Добронравова исключили из "черного списка" Минкульта

Актер знаменитого сериала "Сваты" Федор Добронравов, который сразу после отмены запрета на въезд в Украину отправился с гастролями в оккупированный Крым, больше не состоит в "черном списке" лиц Министерства культуры Украины.

Как сообщается на сайте ведомства, российский актер Федор Добронравов больше не представляет угрозу национальной безопасности Украины. 

Федор Добронравов
Федор Добронравов
Фото: instagram.com/svatbl7

Ранее мы сообщали, что СБУ на три года запретила въезд в нашу страну российскому актеру Федору Добронравову в связи с тем, что он посещал оккупированный Крым. Сам актер жестко ответил на решение Минкультуры Украины, назвав решение украинского правительства "глупыми".

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