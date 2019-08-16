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Главное за неделю: развод Майли Сайрус и беременность Эшли Грэм

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:09
Главные новости за неделю
Главные новости за неделю
Фото: Getty Images, Instagram.com

Эта неделя оказалась насыщенной весьма неожиданными событиями из мира шоу-бизнеса. Так, стало известно о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. Кроме того, скандальная певица Таисия Повалий анонсировала концерт в Киеве, однако пока неизвестно, состоится ли он. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Расставание Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: Getty Images

Недавно поклонников потрясла новость о неожиданном разводе американской певицы Майли Сайрус с актером Лиамом Хемсвортом. Как позже оказалось, звездная пара пока официально не собирается подавать на развод. 

И пока многие фанаты считают, что Майли решила бросить Лиама ради 30-летней модели Кейтлин Картер, появилась информация, что Майли Сайрус пыталась сохранить брак, однако супруг употреблял наркотики и алкоголь. С его зависимостью певица не хотела мириться. Также бытует и другое мнение, что во всем виновата звезда, которая периодически изменяла Хемсворту. 

Отметим, что подавленный расставанием с любимой Лиам Хемсворт успел впервые прокомментировать разрыв с певицей. 

Модель Эшли Грэм беременна

Модель Эшли Грэм ждет первенца
Модель Эшли Грэм ждет первенца
Фото: instagram.com/ashleygraham

31-летняя пышнотелая модель Эшли Грэм беременна первым ребенком. Эшли опубликовала трогательное видео, на котором позирует со своим мужем Джастином Эрвином. Новость о предстоящем пополнении в семье пара приберегла для важной даты – девятой годовщины свадьбы. В свою очередь Джастин Эрвин показал фото с УЗИ-снимком.

Скандал вокруг концерта Таисии Повалий в Киеве

Концерт Таисии Повалий в Киеве должен состояться 10 декабря 2019
Концерт Таисии Повалий в Киеве должен состояться 10 декабря 2019
Фото: Instagram/tpovaliyofficial

После резкого заявления директора Дворца "Украина" Романа Недзельского о том, что никаких договоренностей касательно грядущего сольного концерта с Таисией Повалий у дирекции нет, певица эмоционально вступилась за себя. 

Скандальная певица опубликовала гневный пост на своей странице в Instagram, отметив, что она не ездила выступать в Крым и не нарушала ни одного закона Украины. Ко всему, исполнительница выразила крайнее недоумение, почему она не может выступать на территории своей родины, будучи народной артисткой Украины. 

В Москве умерла 29-летняя диджей

Жанна Рассказова
Жанна Рассказова
Фото: Instagram.com

За несколько часов до смерти модель и диджей Жанна Рассказова вызывала врача-нарколога. По одной из версий, у девушки было хроническое заболевание и она принимала лекарства. За несколько часов до смерти Жанна позвонила своему приятелю по имени Александр. Именно этот мужчина и рассказал о последних часах жизни 29-летней модели. 

Оказывается, Рассказова перед смертью устроила у себя вечеринку, после которой ей стало плохо. Девушка вызвала врача-нарколога, и тот ей поставил капельницу. Модель не предупредила, что принимает лекарства, назначенные в другой частной клинике. Врач попросил друзей не оставлять Жанну одну, но девушка уснула и проспала несколько часов, после чего Александр разбудил знакомую. 

Известная российская диджей проснулась и даже сама смогла дойти до кухни, но ей стало резко плохо, и врачи, которые приехали по вызову, не смогли спасти ей жизнь. По предварительным данным, Жанна могла скончаться от несовместимости препаратов. Также полиция рассматривает версию передозировки наркотиками. 

В Торонто похоронили Аллу Вербер

Алла Вербер
Алла Вербер
Фото: instagram.com/verberalla

Fashion-директора ЦУМа и вице-президента компании Mercury Аллу Вербер, которая 6 августа скончалась на отдыхе в Италии, похоронили в закрытом гробу в Торонто. 

Церемония прощания прошла 14 августа в Канаде. Провести Аллу в последний путь пришли лишь самые близкие – мать Татьяна Абрамовна, дочь Катерина, внучки Мишель и Элизабет, а также подруги. Представителей российского шоу-бизнеса из-за сложностей с оформлением визы в траурной процессии не было. 

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