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Главное за неделю: скандал с Региной Тодоренко и беременность Джиджи Хадид

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Инна Петрова
Сегодня, 19:08

На этой неделе стало известно, что звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко попала в скандал, супермодель Джиджи Хадид беременна первенцем, а Меган Фокс и Брайан Остин Грин подают на развод.Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

В Сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко

Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко попала в центр скандала из-за своего высказывания о домашнем насилии. Во время онлайн-интервью звезда затронула тему звездных разводов, а также насилия в семье. Регина заявила, что женщины, ставшие жертвами насилия, должны задаться вопросом: "А что они сделали, чтобы муж их не бил?".

Вскоре на Тодоренко посыпались негативные комментарии со стороны пользователей Сети, а журнал Glamour и вовсе лишил звезду звания "Женщина года". Телеведущая поспешила извиниться за свои слова и опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram. "Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие", – сказала она.

Множество звезд отреагировало на слова Тодоренко. Слава Каминская, например, высказалась, что пользователи Сети "публично насилуют" Регину Тодоренко за ее некорректное высказывание касательно домашнего насилия, вместо того, чтобы начинать с самих себя и не молчать, когда того требует реальная ситуация в обществе.

Джиджи Хадид подтвердила свою беременность

Модель Джиджи Хадид и Зейн Малик
Модель Джиджи Хадид и Зейн Малик
Фото: Getty Images

25-летняя Джиджи Хадид стала героиней нового эпизода шоу Джимми Фэллона. В разговоре с ведущим модель призналась, что беременна и поделилась своими ощущениями.

Ребенка супермодель ждет от своего парня Зейна Малика, с которым, а также со своей сестрой Беллой Хадид и матерью Йоландой, Джиджи проводит карантин на ферме в Пенсильвании.

Радостную новость ранее подтвердила мать Джиджи – Йоланда Хадид. Звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" призналась, что очень счастлива стать бабушкой. Рождение ребенка звездная семья ожидает в сентябре.

"Я в восторге от того, что стану бабушкой уже в сентябре, особенно после того, как совсем недавно я потеряла свою маму. Но в этом и заключается прелесть жизни – одна душа покидает нас и приходит новая. Мы очень счастливы", – рассказала мама модели в интервью голландскому телеканалу RTL Boulevard.

К слову, в октябре прошлого года Джиджи Хадид успела повстречаться с 26-летним участником шоу "Холостячка" Тайлером Кэмероном.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин подают на развод после 10 лет брака – СМИ

Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Меган Фокс и Брайан Остин Грин
Фото: Getty Images

Одна из самых сексуальных женщин мира Меган Фокс и актер Брайан Остин Грин разводятся после 10 лет совместной жизни. Таблоид EOnline опубликовал информацию о том, что актера заметили без обручального кольца в магазине. Но пока Меган Фокс и Брайан Остин Грин не комментируют слухов о разводе. Звезды якобы поддерживают дружеские отношения для воспитания трех сыновей.

Меган и Брайан поженились в 2010 году и имеют троих совместных детей. В 2015 году Меган и Брайан уже объявляли о предстоящем разводе, но тогда актриса в третий раз забеременела, и уже в 2016 году пара заявила, что наладила отношения.

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо

Нина Кирсо
Нина Кирсо
Фото: Instagram.com

Солистка популярной группы 90-х "Фристайл" Нина Кирсо умерла в возрасте 56 лет. О смерти исполнительницы сообщила ее сестра Алла на личной странице в Facebook.

"Час назад не стало моей любимой сестрички... Прошу молитв о новопредставленной Р.Б. Нине", – написала Алла Кирсо.

Свои соболезнования выразили и коллеги по сцене Нины Кирсо, опубликовав сообщение на официальном сайте коллектива. "Мы с глубокой скорбью сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни умерла Нина Владиславовна Кирсо. Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времен самодеятельности. Нина Кирсо принимала непосредственное участие в создании группы "Фристайл", ее голос звучал в наших лучших песнях", – говорится в сообщении.

Фестивали Atlas Weekend и UPark перенесли на 2021 год

Из-за пандемии COVID-19 в Киеве перенесли два летних фестиваля Atlas Weekend и UPark. В четверг, 30 апреля, стало известно об отмене Atlas Weekend 2020, где должны были выступить Placebo, Twenty one pilots и Young Blood.

"Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend перенесен на следующий год. В связи с пандемией COVID-19 мы не можем подвергать риску гостей, команду и артистов фестиваля, проводя его этим летом", – сообщается в официальном заявлении организаторов фестиваля.

Новые даты фестиваля – 6-11 июля 2021 года.

В пятницу, 1 мая, UPark Festival 2020, который должен был состояться 9, 16-19 июля в Киеве, также перенесли на лето 2021 года. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщили организаторы феста. Лайн-ап UPark состоял из таких хедлайнеров, как My Chemical Romace, Machine Gun Kelly, Sum 41, Royal Blood и другие.

Все билеты на UPark, которые были приобретены, будут действовать и на следующий год. Также организаторы фестиваля ведут переговоры со всеми артистами, чтобы заявленный лайн-ап был сохранен. Впрочем, в этот же день стало известно, что My Chemical Romace таки выступят в Киеве 9 июля 2021 году.

Ранее стало известно, что Меган Маркл проиграла журналистам в суде.

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