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Главное за неделю: скандал в королевской семье, подробности свадьбы Павлика и болезнь Билык

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:46

На этой неделе произошло много громких событий. Так, стала известна официальная дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи, Ирина Билык впервые рассказала о болезни, а Виктор Павлик не пригласил на свою свадьбу младшего сына. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Getty Images, Instagram

Когда и где смотреть финал Нацотбора на "Евровидение-2020"

8 и 15 февраля состоялись первый и второй прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020", и уже определилась шестерка финалистов. В субботу, , 22 февраля, пройдет финал Нацотбора на "Евровидение-2020", по результатам которого будет назван представитель Украины на международном конкурсе, который пройдет в Роттердаме.

Финал Нацотбора на "Евровидение-2020" можно будет смотреть онлайн одновременно в эфире телеканалов СТБ и "UA: Перший" 22 февраля. Начало прямого эфира Нацотбора – 19:00.

На данный момент с представителями определились Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Кипр и Грузия. Подробнее о каждом конкурсанте мы рассказывали здесь.

Кроме того, в финале украинского Нацотбора выступит беременная Джамала с песней "Жалі", которую записала в дуэте с alyona alyona. Порадует ли зрителей своим присутствием alyona alyona, которая стала звездой не только в Украине, но и за ее пределами, пока не сообщается.

Официальная дата выхода Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

В начале года Меган Маркл и принц Гарри заявили, что намерены сложить королевские обязанности, однако когда это произойдет – достоверно известно не было. Накануне герцоги Сассекские Гарри объявили, что официально перестанут выполнять обязанности старших членов королевской семьи 31 марта 2020 года.

Скорее всего, пара примет участие в нескольких официальных мероприятиях в Великобритании, прежде чем сложить полномочия: Invictus Games, на премиях фонда Endeavour, музыкальном фестивале Mountbatten, а также на открытии Silverstone Experience.

Последний официальный выход в свет в качестве старших членов королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри состоится 9 марта. Герцоги Сассекские посетят Службу Содружества в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, что накануне Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон.

MONATIK стал приглашенным гостем на British Awards-2020

Смотрите, как прошла церемония "Грэмми":

MONATIK посетил церемонию награждения премией British Awards-2020, которая на днях состоялась в Лондоне. Артист стал единственным представителем украинского шоу-бизнеса, который попал на шоу в 2020 году.

Кроме Димы Монатика на красной дорожке можно было увидеть мировых топовых артистов – Билли Айлиш, Джастина Бибера, Ариану Гранде, Сэма Смита, Эда Ширана, группу Coldplay, Lizzo, Элли Голдинг и многих других звезд. Церемония British Awards-2020, по традиции, прошла на стадионе О2, в Лондоне.

В этом году триумфатором British Awards-2020 стал рэпер Стормзи. В номинации "Лучшая британская группа" победили инди-рокеры Foals. Лучшим молодым артистом признали Льюиса Капальди, а его трек Someone You Loved стала песней года. Билли Айлиш названа лучшей международной артисткой.

Ранее сингл MONATIK признан самой знаковой песней за два десятилетия.

Ирина Былик впервые рассказала о страшной болезни

Ирина Билык и Аслан Ахмадов
Ирина Билык и Аслан Ахмадов
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык впервые призналась, почему не родила сына Табриза самостоятельно, а воспользовалась услугами суррготаной матери. Оказывается, медики предупредили певицу, что в результате беременности у нее могут появиться такие же проблемы, как у Жанны Фриске.

"Я должна была сама родить. И потом мне сделали операцию. Конечно, об этом никаких интервью, артисты никогда не рассказывают. Потому что особо никто не спрашивает. И когда мне сделали операцию и сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске, я решила, что я все же нужна своему народу. И не буду рисковать", – вспоминает Билык.

Ранее американская актриса Шеннен Доэрти призналась, что у нее четвертая стадия рака.

Известны подробности свадьбы Виктора Павлика и Екатерины Репяховой

Свадьба 54-летнего Виктора Павлика и его молодой возлюбленной Екатерины Репяховой состоится 10 июня 2020 года. Невеста призналась в интервью, что уже задумывается о жизни после смерти любимого, ведь 28-летняя разница в возрасте не даст паре прожить вместе всю жизнь. Так, в 50 лет девушка планирует выйти замуж во второй раз.

"Он же не проживет 100 лет. Чтобы мне было 70. Просто получается как раз, что когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней. У меня есть стимул хорошо выглядеть", – говорит Екатерина.

Кроме того, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова не пригласили на свадьбу младшего сына певца. По мнению невесты, приглашать его на торжество было бы "издевательством".

"Ну, мне кажется, это издевательство. Я бы не пошла на свадьбу к своему папе с новой женой. Мне кажется, что лед еще не тронулся. Хотя Виктор мечтает, чтобы все жили в мире, чтоб даже если мы где-то случайно встретились, не было никаких нервов", – рассказала будущая супруга Виктора Павлика.

При этом, старших детей Виктора Павлика, Александра и Кристину, пара приглашать на свадьбу планирует.

Ранее 25-летняя невеста Виктора Павлика опубликовала фото в свадебном платье.

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