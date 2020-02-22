Главное за неделю: скандал в королевской семье, подробности свадьбы Павлика и болезнь Билык
Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя
На этой неделе произошло много громких событий. Так, стала известна официальная дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи, Ирина Билык впервые рассказала о болезни, а Виктор Павлик не пригласил на свою свадьбу младшего сына. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.
8 и 15 февраля состоялись первый и второй прямые эфиры Национального отбора на "Евровидение-2020", и уже определилась шестерка финалистов. В субботу, , 22 февраля, пройдет финал Нацотбора на "Евровидение-2020", по результатам которого будет назван представитель Украины на международном конкурсе, который пройдет в Роттердаме.
Финал Нацотбора на "Евровидение-2020" можно будет смотреть онлайн одновременно в эфире телеканалов СТБ и "UA: Перший" 22 февраля. Начало прямого эфира Нацотбора – 19:00.
На данный момент с представителями определились Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Кипр и Грузия. Подробнее о каждом конкурсанте мы рассказывали здесь.
Кроме того, в финале украинского Нацотбора выступит беременная Джамала с песней "Жалі", которую записала в дуэте с alyona alyona. Порадует ли зрителей своим присутствием alyona alyona, которая стала звездой не только в Украине, но и за ее пределами, пока не сообщается.
В начале года Меган Маркл и принц Гарри заявили, что намерены сложить королевские обязанности, однако когда это произойдет – достоверно известно не было. Накануне герцоги Сассекские Гарри объявили, что официально перестанут выполнять обязанности старших членов королевской семьи 31 марта 2020 года.
Скорее всего, пара примет участие в нескольких официальных мероприятиях в Великобритании, прежде чем сложить полномочия: Invictus Games, на премиях фонда Endeavour, музыкальном фестивале Mountbatten, а также на открытии Silverstone Experience.
Последний официальный выход в свет в качестве старших членов королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри состоится 9 марта. Герцоги Сассекские посетят Службу Содружества в Вестминстерском аббатстве.
Напомним, что накануне Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон.
Смотрите, как прошла церемония "Грэмми":
MONATIK посетил церемонию награждения премией British Awards-2020, которая на днях состоялась в Лондоне. Артист стал единственным представителем украинского шоу-бизнеса, который попал на шоу в 2020 году.
Кроме Димы Монатика на красной дорожке можно было увидеть мировых топовых артистов – Билли Айлиш, Джастина Бибера, Ариану Гранде, Сэма Смита, Эда Ширана, группу Coldplay, Lizzo, Элли Голдинг и многих других звезд. Церемония British Awards-2020, по традиции, прошла на стадионе О2, в Лондоне.
В этом году триумфатором British Awards-2020 стал рэпер Стормзи. В номинации "Лучшая британская группа" победили инди-рокеры Foals. Лучшим молодым артистом признали Льюиса Капальди, а его трек Someone You Loved стала песней года. Билли Айлиш названа лучшей международной артисткой.
Ранее сингл MONATIK признан самой знаковой песней за два десятилетия.
Ирина Билык впервые призналась, почему не родила сына Табриза самостоятельно, а воспользовалась услугами суррготаной матери. Оказывается, медики предупредили певицу, что в результате беременности у нее могут появиться такие же проблемы, как у Жанны Фриске.
"Я должна была сама родить. И потом мне сделали операцию. Конечно, об этом никаких интервью, артисты никогда не рассказывают. Потому что особо никто не спрашивает. И когда мне сделали операцию и сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске, я решила, что я все же нужна своему народу. И не буду рисковать", – вспоминает Билык.
Ранее американская актриса Шеннен Доэрти призналась, что у нее четвертая стадия рака.
Свадьба 54-летнего Виктора Павлика и его молодой возлюбленной Екатерины Репяховой состоится 10 июня 2020 года. Невеста призналась в интервью, что уже задумывается о жизни после смерти любимого, ведь 28-летняя разница в возрасте не даст паре прожить вместе всю жизнь. Так, в 50 лет девушка планирует выйти замуж во второй раз.
"Он же не проживет 100 лет. Чтобы мне было 70. Просто получается как раз, что когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней. У меня есть стимул хорошо выглядеть", – говорит Екатерина.
Кроме того, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова не пригласили на свадьбу младшего сына певца. По мнению невесты, приглашать его на торжество было бы "издевательством".
"Ну, мне кажется, это издевательство. Я бы не пошла на свадьбу к своему папе с новой женой. Мне кажется, что лед еще не тронулся. Хотя Виктор мечтает, чтобы все жили в мире, чтоб даже если мы где-то случайно встретились, не было никаких нервов", – рассказала будущая супруга Виктора Павлика.
При этом, старших детей Виктора Павлика, Александра и Кристину, пара приглашать на свадьбу планирует.
Ранее 25-летняя невеста Виктора Павлика опубликовала фото в свадебном платье.
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