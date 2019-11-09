Главное за неделю: скандальная награда MARUV и госпитализация Катрин Денев

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Getty Images, Instagram

Текущая неделя запомнится яркими новостями из мира шоу-бизнеса. Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером, а MARUV прокомментировала скандал вокруг музыкальной премии. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Известная французская актриса Катрин Денев была госпитализирована на этой неделе. Она была доставлена в парижскую больницу в ночь со вторника на среду, 5-6 ноября. Позднее стало известно, что 76-летняя звезда перенесла ишемический инсульт. Об этом СМИ сообщили родственники актрисы.

Напомним, недавно, 22 октября, Катрин Денев отпраздновала день рождения. Знаменитой актрисе исполнилось 76 лет, 60 из которых она активно снимается в кино. Сегодня.Lifestyle рассказали о лучших ролях Катрин Денев.

MARUV высказалась о награде от MTV Россия

Интервью с MARUV

В воскресенье, 3 ноября, в Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной награды MTV Europe Music Awards 2019, на которой украинская певица MARUV была признана лучшей российской исполнительницей. После получения премии на певицу обрушились обвинения на фоне того, что украинская артистка получила звание от российского телеканала.

Вскоре MARUV опубликовала огромный пост на своей странице в Facebook, эмоционально высказавшись в сторону СМИ. По ее словам, данная номинация "не привязана к стране или к гражданству". Отметим, что в прошлом году триумфатором MTV EMA стал артист из Казахстана Jah Khalib.

Ранее концертный директор MARUV Кирилл Фельдман также решил прояснить ситуацию с номинацией украинки.

Леди Гага рассказала правду о романе с Брэдли Купером

Леди Гага и Брэдли Купер Фото: YouTube

Голливудская актриса и певица Леди Гага рассказала об отношениях с Брэдли Купером. Отметим, что после совместной работы Леди Гаги и Брэдли Купера в киноленте "Звезда родилась" появились слухи о романе главных героев. Сама же артистка опровергла все предположения СМИ и фанатов.

"Я как артистка и актриса хотела, чтобы люди поверили, что мы влюблены. И мы хотели, чтобы люди почувствовали это на "Оскаре". Мы хотели, чтобы эмоция ощущалась через камеры. И мы усердно работали над этим в течение нескольких дней. Это было представление", – призналась Гага.

К слову, недавно недавно Леди Гага довольно необычно прокомментировала свое расставание с женихом.

Сбор денег на лечение Анастасии Заворотнюк

В сети появилась информации о сборе средств для Анастасии Заворотнюк, который организовала подруга звезды и партнер по фигурному катанию Петра Чернышева Татьяна Навка. Семья больной раком актрисы сделала заявление по этому поводу.

Так, близкие актрисы пояснили, что инициатива Татьяны Навки "носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу". "Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем", – говорится в сообщении семьи.

Добавим, что на официальной странице Анастасии Заворотнюк в Instagram впервые за долгое время появилось фото с мужем.

Уитни Хьюстон скрывала отношения с женщиной

Робин Кроуфорд и Уитни Хьюстон Фото: Instagram.com

Лучшая подруга легендарной американской певицы Уитни Хьюстон подтвердила слухи о том, что у звезды были бисексуальные наклонности, о которых ранее говорил ее супруг.

В своих мемуарах "Моя жизнь с Уитни Хьюстон" Робин Кроуфорд призналась, что имела со звездой романтические отношения, а познакомились они в Нью-Джерси в 1980 году. Тогда и начался их роман. В то время за нетрадиционную ориентацию осуждали, поэтому Уитни не хотела афишировать их чувства.

"Мы хотели быть вместе, только вдвоем. Никогда не вешали ярлыки "гей", "лесбиянка", а просто жили своей жизнью и надеялись, что так будет всегда", – вспомнила Кроуфорд.

Напомним, что Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в номере гостиницы Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

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