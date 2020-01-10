Главное за неделю: скандальное заявление Меган Маркл и принца Гарри и болезнь Джастина Бибера
Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя
Текущая неделя насыщена неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, весь мир обсуждает заявление Меган Маркл и принца Гарри, которые намерены "отделиться" от королевской семьи. Кроме того, стало известно о болезни Джастина Бибера. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.
8 января герцоги Сассекские сделали официальное заявление. Меган Маркл и принц Гарри приняли решение сложить королевские полномочия и стать финансово независимыми. По информации прессы, заявление герцогов попало в Сеть без согласования с королевской семьей. В результате королева Елизавета ІІ "глубоко расстроена", а принцы Чарльз и Уильям в ярости.
Поскольку такие новости ошеломили не только поклонников супругов, но и саму королеву Британии, Елизавета II экстренно созвала потомков на совещание. Уже известно, какой приказ отдала Ее Величество.
Американский певец Джастин Бибер долгое время находился в депрессии и даже переносил дату свадьбы из-за этого. Однако новый документальный фильм о его жизни расставит все на свои места.
Источники, посмотревшие фильм о Бибере за две недели до мировой премьеры, сообщили, что у музыканта нашли болезнь Лайма — инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Диагноз Джастину поставили в прошлом году – врачи долгое время не могли понять причину его недомогания. Известно также, в каком сейчас состоянии Джастин Бибер.
Популярная певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская с детьми отправилась на Бали. Семейство весело проводит время, о чем свидетельствуют фото в соцсети звезды. Однако недавним снимком Слава буквально обескуражила подписчиков. Выяснилось, что на Бали артистка проводит время с известным украинским актером Павлом Вишняковым.
Так, на своей странице в Instagram Слава Каминская опубликовала фото, на котором Павел Вишняков позирует вместе с ее дочерью Лаурой. Кроме того, в Instastories артистка поделилась множеством видео, на которых они путешествуют по острову вместе с Павлом.
5 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус 2020". Лучшими фильмами года по версии Голливудской Ассоциации Иностранной Прессы стали "1917" и "Однажды в Голливуде", а лучшим мини-сериалом назван "Чернобыль". Сегодня.Lifestyle поделились полным списком лауреатов "Золотого глобуса 2020".
Американская киноакадемия постепенно раскрывает подробности церемонии вручения премии "Оскар 2020". Так, киноакадемики сообщили, что приняли решение провести церемонию вручения премии "Оскар 2020" без ведущего. Отметим, что 92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.
Напомним, что в 2019 году впервые за 30 лет церемония прошла без ведущего. Это связано с тем, что назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter.
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