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Главное за неделю: скандальное заявление Меган Маркл и принца Гарри и болезнь Джастина Бибера

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Getty Images

Текущая неделя насыщена неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, весь мир обсуждает заявление Меган Маркл и принца Гарри, которые намерены "отделиться" от королевской семьи. Кроме того, стало известно о болезни Джастина Бибера. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Меган Маркл и принц Гарри решили сложить королевские обязанности

8 января герцоги Сассекские сделали официальное заявление. Меган Маркл и принц Гарри приняли решение сложить королевские полномочия и стать финансово независимыми. По информации прессы, заявление герцогов попало в Сеть без согласования с королевской семьей. В результате королева Елизавета ІІ "глубоко расстроена", а принцы Чарльз и Уильям в ярости.

Поскольку такие новости ошеломили не только поклонников супругов, но и саму королеву Британии, Елизавета II экстренно созвала потомков на совещание. Уже известно, какой приказ отдала Ее Величество.

Джастин Бибер болен

Американский певец Джастин Бибер долгое время находился в депрессии и даже переносил дату свадьбы из-за этого. Однако новый документальный фильм о его жизни расставит все на свои места.

Источники, посмотревшие фильм о Бибере за две недели до мировой премьеры, сообщили, что у музыканта нашли болезнь Лайма — инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Диагноз Джастину поставили в прошлом году – врачи долгое время не могли понять причину его недомогания. Известно также, в каком сейчас состоянии Джастин Бибер.

Слава Каминская и Павел Вишняков отдыхают на Бали

Популярная певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская с детьми отправилась на Бали. Семейство весело проводит время, о чем свидетельствуют фото в соцсети звезды. Однако недавним снимком Слава буквально обескуражила подписчиков. Выяснилось, что на Бали артистка проводит время с известным украинским актером Павлом Вишняковым.

Так, на своей странице в Instagram Слава Каминская опубликовала фото, на котором Павел Вишняков позирует вместе с ее дочерью Лаурой. Кроме того, в Instastories артистка поделилась множеством видео, на которых они путешествуют по острову вместе с Павлом.

Названы лауреаты премии "Золотой глобус 2020"

"Золотой глобус 2020": победители
"Золотой глобус 2020": победители
Фото: goldenglobes.com

5 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Золотой глобус 2020". Лучшими фильмами года по версии Голливудской Ассоциации Иностранной Прессы стали "1917" и "Однажды в Голливуде", а лучшим мини-сериалом назван "Чернобыль". Сегодня.Lifestyle поделились полным списком лауреатов "Золотого глобуса 2020".

"Оскар 2020" пройдет без ведущего

Премия "Оскар"
Премия "Оскар"
Фото: twitter.com/TheAcademy

Американская киноакадемия постепенно раскрывает подробности церемонии вручения премии "Оскар 2020". Так, киноакадемики сообщили, что приняли решение провести церемонию вручения премии "Оскар 2020" без ведущего. Отметим, что 92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

Напомним, что в 2019 году впервые за 30 лет церемония прошла без ведущего. Это связано с тем, что назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter.

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