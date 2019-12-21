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Главное за неделю: Слава Каминская поцеловалась с экс-мужем, а Ирина Федишин попала в ДТП

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Instagram.com

Текущая неделя запомнится неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, Слава Каминская на праздновании дней рождения своих детей поцеловалась с экс-супругом, а Ирина Федишин попала в ДТП. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Поцелуй Славы и Эдгара Каминских

Слава и Эдгар Каминские
Слава и Эдгар Каминские
Фото: Instagram.com

На днях в сеть попал снимок, на котором участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская и ее бывший супруг Эдгар Каминский нежно целуются на публике. Фото было сделано во время детского праздника – дня рождения их сына Леона и дочки Лауры.

Сама же артистка спустя несколько дней после публикации фото прокомментировала его на своей странице в Instagram. Она заявила, что у каждого своя жизнь и, возможно, даже есть чувства, но в первую очередь они остаются родителями общих детей.

Ирина Федишин попала в ДТП

Популярная украинская певица Ирина Федишин попала в ДТП. Инцидент произошел ночью, когда артистка возвращалась после концерта. Подробностями случившегося артистка поделилась на своей странице в Instagram. По словам Ирины Федишин, в их автомобиль на высокой скорости врезался пассажирский бус.

Екатерина Кухар впервые показала лицо дочери

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар воспитывает двоих детей – сына Тимура и дочь Анастасию. И если с сыном Екатерина Кухар и Александр Стоянов периодически посещают светские мероприятия, то лицо дочери всячески скрывали. А недавно звездная пара впервые показала свою дочь Настю.

Так, Екатерина Кухар с дочерью украсили обложку глянца. Кадром балерина поделилась на своей странице в Instagram и добавила трогательную подпись.

Иван Дорн уходит со сцены

Иван Дорн
Иван Дорн
Фото: instagram.com/dorn_ivan

Недавно Иван Дорн дал интервью, в котором якобы заявил, что уходит со сцены, дабы заняться кинематографом. Однако это не совсем так – артист пролил свет на сложившуюся ситуацию.

В Instastories Иван Дорн объяснил свои слова в недавнем интервью: он действительно уходит со сцены, однако не навсегда, а на год. Кроме того, обсуждая эту тему, артист смеялся, и, по его словам, журналисты забыли указать это в материале.

Объявлены номинанты на YUNA 2020

В Киеве объявили номинантов на премию YUNA 2020
В Киеве объявили номинантов на премию YUNA 2020
Фото: пресс-служба

24 марта во Дворце "Украина" состоится церемония награждения музыкальной премии YUNA 2020. Организаторы мероприятия уже объявили имена украинских артистов, которые поборются за статуэтку. В категории "Лучший певец" номинированы ALEKSEEV, Макс Барских, MELOVIN, MONATIK, Артем Пивоваров, Сергей Бабкин. А звание "Лучшая певица" могут получить: Alina Pash, alyona alyona, Jerry Heil, MARUV, NK. Узнайте полный список номинантов на премию YUNA 2020.

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