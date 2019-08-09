Главное за неделю: смерть Аллы Вербер и роскошная свадьба Хайди Клум

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Звездные новости за неделю Фото: Instagram.com

Эта неделя в шоу-бизнесе выдалась не простой. Сначала поклонники были ошарашены новостью о смерти российского певца Вилли Токарева, а потом новый удар – на отдыхе в Италии умерла умерла фешн-директор российского ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер.

Были, конечно, и радостные новости, к примеру – роскошная свадьба супермодели Хайди Клум и гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Хайди Клум и Том Каулиц сыграли роскошную свадьбу. Подробности в видео:

Похороны российского певца Вилли Токарева

4 августа в возрасте 84 лет умер американский и российский певец Вилли Токарев. Причина смерти артиста пока не оглашается. Примечательно, в мае СМИ писали о том, что музыкант был срочно госпитализирован, а после подтвердили, что у Вилли обнаружили онкологию.

Вилли Токарев Фото: instagram.com/willi_tokarev

9 августа исполнителя шансона похоронили в Москве на Калитниковском кладбище. Проститься с Вилли пришли его родные, жена, дети, коллеги и поклонники.

Похороны Вилли Токарева в Москве Фото: Getty Images Похороны Вилли Токарева в Москве Фото: Getty Images Похороны Вилли Токарева в Москве Фото: Getty Images Похороны Вилли Токарева в Москве Фото: Getty Images Похороны Вилли Токарева в Москве Фото: Getty Images 1/5

Внезапная смерть фешн-директор российского ЦУМа Алла Вербер

6 августа, умерла фешн-директор российского ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. На отдыхе в Италии женщину срочно госпитализировали, но спасти жизнь не удалось. Причиной смерти называют сепсис.

Алла Вербер Фото: instagram.com/verberalla

По словам подруги бизнесвумен Ирены Лейбович-Смеловицкой, Аллу Вербер похоронят в канадском городе Торонто, где та провела значительную часть своей яркой жизни.

Трагическое событие прокомментировала и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Однако своим скорбным постом она перепугала поклонников.

Новый роман экс-супруга Ани Лорак

Экс-супруг известной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу завел новый роман с девушкой по имени Сания Ахметова. Турецкий бизнесмен опубликовал в Instagram совместное фото с отдыха на испанском курорте Пальма-де-Майорка. Поговаривают, что пара уже вместе целый год.

Мурат Налчаджиоглу и Сания Фото: Instagram.com

"Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", — подписал Мурат под фото.

Роскошная свадьба на яхте Хайди Клум и Тома Каулитца

46-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и ее 29-летний возлюбленный гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились во второй раз. Свадебная церемония звезд прошла на яхте "Christina O" у острова Капри в Италии.

5 Авг 2019 в 6:11 PDT INSTAGRAM (@heidiklum)

Судя по фото со свадьбы Клум и Каулитца, которые уже появились в сети, палубы "Christina O" были украшены множеством белых и розовых цветов.

Свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца Фото: Getty Images

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