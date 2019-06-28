Главное за неделю: свадьба Алины Гросу и роман Виктора Павлика

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Instagram

На этой неделе многие звезды украинского шоу-бизнеса удивили нас долгожданными событиями и неожиданными признаниями. В подборке Сегодня.Lifestyle читайте о главных новостях шоу-бизнеса за неделю.

Свадьба Алины Гросу в Италии

Украинская певица Алина Гросу официально оформила свои отношения с возлюбленным Александром еще 1 июня. И только на днях пара сыграла свадьбу в Италии. Во время собственной свадьбы Алина сменила два роскошных платья. На торжестве присутствовали друзья Гросу, среди которых ее крестная Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский и другие.

К слову, певец Виталий Козловский посетил свадьбу Алины Гросу не один, а с девушкой, которая часто фотографирует артиста обнаженным.

Подробнее о свадьбе Алины Гросу в Италии смотрите в ролике:

Виктор Павлик развёлся с женой и живет с 25-летней девушкой

Певец Виктор Павлик уже давно состоит в романтических отношениях со своим концертным директором, 25-летней Екатериной Репяховой. Молодая возлюбленная артиста часто публикует совместные фото в Instagram. А накануне Катя впервые прокомментировала свою свадьбу с Виктором.

Подробности узнайте в коротком видео:

Сергей Притула готовится к операции

Популярный телеведущий и шоумен Сергей Притула травмировался. Артист, который недавно объявил о решении податься в политику, сломал ногу и готовится к операции.

Сергей Притула Фото: instagram.com/siriy_ua

Александр Скичко, Роман Грищук и Иво Бобул идут в политику

Известный украинский ведущий Александр Скичко заявил, что идет в политику. В своем Instagram он рассказал поклонникам, что будет баллотироваться в парламент по 197 округу в Черкасской области от партии "Слуга народа".

Вслед за Скичко в депутаты подался и 66-летний Иво Бобул. Певец решил баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины по спискам партии "Патріот".

Роман Грищук из "Мамахохотала" намерен баллотироваться в нардепы Украины по мажоритарному округу от партии "Слуга народа". Об этом он сообщил лично на своей странице в Facebook.

Кто еще собирается в Верховную Раду, смотрите здесь:

София Ротару бесплатно выступит на Atlas Weekend

Известная украинская певица София Ротару станет хедлайнером Дня украинской музыки фестиваля Atlas Weekend 2019. Вход на территорию феста в этот день будет для всех бесплатным. Фестиваль Atlas Weekend 2019 пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля. На нескольких сценах выступят Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Лиам Галлахер (Liam Gallagher), Нетта Барзилай, Сплин и другие.

О том, как проходит подготовка к Atlas Weekend 2019 смотрите здесь:

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