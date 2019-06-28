Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Главное за неделю: свадьба Алины Гросу и роман Виктора Павлика

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:15
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Instagram

На этой неделе многие звезды украинского шоу-бизнеса удивили нас долгожданными событиями и неожиданными признаниями. В подборке Сегодня.Lifestyle читайте о главных новостях шоу-бизнеса за неделю.

  • Свадьба Алины Гросу в Италии

Украинская певица Алина Гросу официально оформила свои отношения с возлюбленным Александром еще 1 июня. И только на днях пара сыграла свадьбу в Италии. Во время собственной свадьбы Алина сменила два роскошных платья. На торжестве присутствовали друзья Гросу, среди которых ее крестная Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский и другие.

К слову, певец Виталий Козловский посетил свадьбу Алины Гросу не один, а с девушкой, которая часто фотографирует артиста обнаженным.

Подробнее о свадьбе Алины Гросу в Италии смотрите в ролике:

  • Виктор Павлик развёлся с женой и живет с 25-летней девушкой

Певец Виктор Павлик уже давно состоит в романтических отношениях со своим концертным директором, 25-летней Екатериной Репяховой. Молодая возлюбленная артиста часто публикует совместные фото в Instagram. А накануне Катя впервые прокомментировала свою свадьбу с Виктором

Подробности узнайте в коротком видео:

  • Сергей Притула готовится к операции

Популярный телеведущий и шоумен Сергей Притула травмировался. Артист, который недавно объявил о решении податься в политику, сломал ногу и готовится к операции

Сергей Притула
Сергей Притула
Фото: instagram.com/siriy_ua

  • Александр Скичко, Роман Грищук и Иво Бобул идут в политику

Известный украинский ведущий Александр Скичко заявил, что идет в политику. В своем Instagram он рассказал поклонникам, что будет баллотироваться в парламент по 197 округу в Черкасской области от партии "Слуга народа".

Вслед за Скичко в депутаты подался и 66-летний Иво Бобул. Певец решил баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины по спискам партии "Патріот".

Роман Грищук из "Мамахохотала" намерен баллотироваться в нардепы Украины по мажоритарному округу от партии "Слуга народа". Об этом он сообщил лично на своей странице в Facebook. 

Кто еще собирается в Верховную Раду, смотрите здесь:

  • София Ротару бесплатно выступит на Atlas Weekend

Известная украинская певица София Ротару станет хедлайнером Дня украинской музыки фестиваля Atlas Weekend 2019. Вход на территорию феста в этот день будет для всех бесплатным. Фестиваль Atlas Weekend 2019 пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля. На нескольких сценах выступят Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Лиам Галлахер (Liam Gallagher), Нетта Барзилай, Сплин и другие.

О том, как проходит подготовка к Atlas Weekend 2019 смотрите здесь:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Алина Гросу показала невероятное свадебное фото Александр Скичко станет ведущим грандиозного шоу Оля Полякова рассказала, чем будет заниматься в Верховной Раде
София Ротару Алина Гросу Иво Бобул Виктор Павлик Сергей Притула Александр Скичко Atlas Weekend Роман Грищук
Реклама

Новости партнеров

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости
Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Популярные статьи

Сегодня, 15:52Шоу-бизнес

ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

Вчера, 15:45Food

Как приготовить кабачковый торт с сыром: пошаговый рецепт

Вчера, 09:55Техно

Смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи

Вчера, 09:27Fun

27 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:10Fun

Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 июня: все знаки зодиака

26 июняСтиль

Модные челки 2019: ТОП-5 вариантов

26 июняШоу-бизнес

Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

26 июняШоу-бизнес

Самые родные: Алина Гросу показала свадебные фото с родителями

26 июняFun

26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

26 июняШоу-бизнес

В СМИ распространили фейковую новость о состоянии здоровья Анджелины Джоли

26 июняFood

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

26 июняСтиль

Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

26 июняFun

"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после клинической смерти

26 июняТехно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

26 июняПсихология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

Новости партнеров

Facebook будет доплачивать пользователям за просмотр рекламы
Facebook будет доплачивать пользователям за просмотр рекламы
Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости
Юлия Высоцкая рассказала о серьезной зависимости
7 желаний мужчины, которые должны быть под запретом в отношениях
7 желаний мужчины, которые должны быть под запретом в отношениях
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Поклонники в восторге от фото Пугачевой с дочерью и внучкой
Поклонники в восторге от фото Пугачевой с дочерью и внучкой
5 полезных свойств сала, которые тебя приятно удивят
5 полезных свойств сала, которые тебя приятно удивят
Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха
Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха
Лене Катиной угрожают убийством
Лене Катиной угрожают убийством
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь