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Главное за неделю: свадьба Дмитрия Комарова и новый роман Ани Лорак

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:32
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Getty Images, instagram.com/aakucherenko

Эта неделя была насыщенна самыми неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, мы узнали о пополнении в семействе Бабкиных, свадьбе Дмитрий Комарова и новом романе Ани Лорак. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

  • Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко

Популярный ведущий женился на своей партнерше по "Танцам со звездами", однако их роман начался еще до проекта. Случилось это после того, как Комаров был судьей конкурса "Мисс Украина", в котором участвовала Кучеренко. Мужчина сразу заприметил красотку, а после между ними вспыхнула искра. Уже на проекте влюбленные очень боялись, что их рассекретят, потому скрывали свой роман. По словам Комарова, решение позвать возлюбленную замуж пришло к нему свыше.

Подробнее смотрите в видео:

  • Снежана Бабкина родила сына

Украинский певец Сергей Бабкин 18 июня в третий раз стал отцом. Супруга музыканта Снежана Бабкина родила сына в 9.52 в одном из киевских роддомов. Вес мальчика – 3 250 граммов, рост – 53 см. После родов новорожденный ребенок и мама чувствуют себя хорошо. 

Отметим, что Сергей Бабкин присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына. Новоиспеченный отец посвятил своей жене и ребенку произведение. Уже известно, что Снежану выписали из роддома, а в сети появились первые фото младенца.

Супруги Бабкины рассекретили имя новорожденного сына:

  • Ани Лорак встречается с бывшим мужем TAYANNA

Украинская певица Ани Лорак показала нового бойфренда. В своем Instagram звезда опубликовала совместный снимок с саунд-продюсером Black Star Inc. Егором Глебом, который младше Лорак на 14 лет.

26-летний Глеб является бывшим мужем другой украинской певицы - TAYANNA, с которой они прожили три года. В интервью Татьяна Решетняк признавалась, что экс-супруг изменял ей и даже поднимал на нее руку. У Таянны и Глеба есть общий сын. Тем не менее в комментариях под фото Решетняк пожелала Лорак и ее новому ухажеру "Любви и счастья".

  • Санта Димопулос беременна во второй раз

Экс-участница группы "ВИА Гра", модель и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос призналась, что беременна вторым ребенком. "Пришло время поделиться с вами моим счастьем", – написала Санта. Девушка также сообщила, что пребывает на 28-й неделе беременности (седьмой месяц). Отметим, Санта Димопулос состоит в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. Пара оформила отношения осенью 2015 года.

Санта Димопулос беременна вторым ребенком
Санта Димопулос беременна вторым ребенком
Фото: instagram.com/santadimopulos

  • Меган Маркл и принц Гарри отделились от Кейт и Уильяма

В начале мая стало известно, что герцоги Кембриджские и Сассекские объединились с целью общей благотворительной деятельности. Однако на днях появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл официально отделились от The Royal Foundation, их бывшей совместной благотворительной организации с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Стала известна причина такого решения.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон объединились с принцом Гарри и Меган Маркл
Принц Уильям и Кейт Миддлтон объединились с принцом Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

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