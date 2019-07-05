Главное за неделю: свадьба Регины Тодоренко и крестины сына Меган Маркл

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Getty Images, Instagram.com

Эта неделя была насыщенна самыми неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, в Италии состоялась свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова, а вот Слава Каминская развелась со своим мужем Эдгаром. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова Фото: instagram.com/okmagazine_ru

Пара оформила отношения еще в октябре 2018-го – перед рождением сына Михаила. А 3 июля Регина Тодоренко и Влад Топалов отгуляли свадьбу в Сорренто, Италия. На торжество прилетели родственники и близкие друзья звездных супругов. Регина и Влад дали друг другу трогательные клятвы, а к алтарю невесту вел отец.

Сегодня.Lifestyle поделились всеми подробностями свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Развод Славы Каминской

Слава Каминская развелась с мужем Эдгаром Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

В начале июня стало известно, что одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Слава и Эдгар Каминские разводятся. Сначала заседание было назначено на 12 июня, но в процессе адвокаты звезд договорились перенести заседание на 1 июля. Однако в назначенный день судебное заседание пропало из реестра.

А 2 июля на сайте Подольского районного суда Киева появилась информация о том, что бракоразводный процесс состоялся и супруги официально разведены. В графе "Состояние рассмотрения" дела истца Эдгара Каминского указано, что "Заявление удовлетворено полностью".

Названа дата крестин сына Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями сына еще 6 мая 2019. С тех пор все обсуждают дату крестин малыша Арчи. До этого в СМИ неоднократно появлялась неподтвержденная информация относительно времени и места, где состоится таинство.

А 4 июля репортер королевской семьи Эмили Нэш назвала дату крестин сына Меган Маркл и принца Гарри в Twitter. Журналист сообщила, что церемония действительно назначена на эту субботу, 6 июля. Отметим, что в этот день Арчи Харрисону исполнится 2 месяца.

А вот предполагаемая будущая крестная мать Арчи, Серена Уильямс, сообщила СМИ, что мероприятие не посетит.

Памела Андерсон громко рассталась с возлюбленным

Памела Андерсон и Адиль Рами Фото: Getty Images

Голливудская актриса Памела Андерсон, в жизни которой наступил сложный момент – расставание с экс-женихом, опубликовала видео с доказательством побоев со стороны футболиста сборной Франции Адиля Рами. Отметим, что до этого мужчина отвергал любые обвинения модели касательно физического насилия.

Звезда сериала "Спасатели Малибу" обнародовала видео из больницы. На кадрах можно увидеть, как медик перебинтовывает ее кисть.

Также артистка утверждает, что на днях Адиль угрожал ей физической расправой, если она будет продолжать публично обсуждать тему их расставания.

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020

Евровидение 2020 – место проведения определяется Фото: eurovisionworld.com

В результате победы на Евровидении 2019 Дункана Лоуренса, в этом году конкурс состоится в Нидерландах. Не так давно стал известен список городов-претендентов принимать Евровидение 2020, который возглавила столица Нидерландов – Амстердам. Однако выяснилось, что Амстердам отказался от возможности принять конкурс.

На официальном сайте Евровидения 2020 в списке городов-претендентов Амстердам теперь перечеркнут. Также отмечается, что столица Нидерландов отказалась от проведения конкурса. Мэр Амстердама уже прокомментировала ситуацию.

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