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Главное за неделю: тайная свадьба Софи Тернер и победители Billboard Music Awards 2019

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30

Главные новости шоу-бизнеса за неделю
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Тайные свадьбы и неожиданные сюрпризы – такой выдалась текущая неделя. Так, стало известно, что Софи Тернер вышла замуж за музыканта, а в Лас-Вегасе состоялась премия Billboard Music Awards 2019. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Названы победители премии Billboard Music Awards 2019

В Лас-Вегасе 1 мая состоялась церемония вручения премии Billboard Music Awards 2019. "Лучшим артистом" в этом году и "Лучшей рэп-исполнительницей" стала Карди Би.

"Лучшим новым артистом" назвали Juice WRLD, а награды как "Лучший певец" и "Лучшая певица" получили Дрейк и Ариана Гранде. Корейская группа BTS победила в номинации "Лучшая группа или дуэт", а The Weeknd стал "Лучшим исполнителем в жанре R&B".

Представителю Нидерландов на "Евровидении 2019" грозит дисквалификация

Фаворит букмекеров и зрителей Дункан Лоуренс из Нидерландов попал в скандал. Парня могут дисквалифицировать из-за того, что в сети нашли видео 2017 года, на котором Дункан исполняет свою конкурсную песню Arcade.

Согласно правилам конкурса, песня не должна быть выпущена до 1 сентября 2018 года. Организаторы "Евровидения 2019" не давали официальных комментариев по этому поводу, и пока неизвестно, будет ли Дункан дисквалифицирован.

Софи Тернер тайно вышла замуж

23-летняя звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и американский певец Джо Джонас обвенчались. Фото и видео с церемонии бракосочетания уже появились в сети.

Американский диджей Diplo первым рассказал эту новость. Он поделился видео, на котором Софи запечатлена в белых брюках, топе и фате, с букетом в руках. На видео также можно увидеть Джо Джонаса и его двоих братьев на входе в часовню.

46-летний Джуд Лоу женился во второй раз

Актер женился на своей 32-летней возлюбленной Филлипе Коэн. Скромная церемония прошла в лондонской Ратуше Мэрилебон. На церемонию невеста надела короткое бежевое платье, лодочки на каблуке и шляпку с вуалью.

Новоиспеченная супруга Джуда Лоу не имеет отношения к миру кино и шоу-бизнеса. В свои 32 года она – доктор психологии.

Лилия Ребрик впервые показала младшую дочь

30 апреля младшей дочери телеведущей Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого исполнился 1 год. Звездная пара до этого скрывала ребенка. Однако в честь дня рождения супруги показали маленькую Полину.

Празднование прошло в стиле единорогов – по задумке старшей дочери, 6-летней Дианы.

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