Главное за неделю: триумф Леди Гаги на MTV Video Music Awards и первый за 12 лет альбом Сердючки
Узнайте главные новости уходящей недели
Верка Сердючка впервые за 12 лет выпустила мини-альбом Sexy, Наталья Могилевская закрутила роман с миллионером, а Леди Гага стала триумфатором на MTV Video Music Awards.
Об этом и других новостях уходящей недели читайте в нашем материале.
Известная голливудская актриса, племянница Джулии Робертс, Эмма Робертс подтвердила слухи о своей первой беременности, опубликовав трогательные фото со своим возлюбленным в Instagram. На снимках 29-летняя Эмма позирует с округлившимся животиком в объятиях своего 35-летнего бойфренда Гаррета Хедлунда. Поздравляем будущих родителей!
Ох, и напугали своих поклонников молодожены Никита Добрынин и Даша Квиткова. Пара попала в ДТП, которое, к счастью, не имело серьезных последствий. Они отделались легкими повреждениями. Даша Квиткова на следующий день после аварии призналась, что ей было больно жевать из-за ушиба подбородка и губы. Ее также беспокоил отек под глазом и трещина на переносице.
Карантин карантином, а музыкальные события – по расписанию. В Нью-Йорке состоялась торжественная церемония награждения MTV Video Music Awards. Но беспокоиться или даже возмущаться не стоит: все меры предосторожности были соблюдены. Знаменитости выступали на пяти аренах, расположенных в разных районах Нью-Йорка. Кроме этого, большинство номеров были записаны заранее.
Триумфатором премии стала Леди Гага, победившая сразу в нескольких номинациях. Каких именно? Читайте в материале.
Грустные новости пришли из-за рубежа: солист эпатажной группы Little Big Илья Прусикин расстался со своей женой. Об этом стало известно из видеообращения, которое пара записала для своих поклонников.
Наступило долгожданное 1 сентября и украинские знаменитости, как и многие другие родители страны, повели своих детей в школу! В материале Сегодня.Lifestyle узнайте, в какой класс пошли дети селебритис. В этом году среди звездных деток оказалось несколько первоклашек!
На 48-м году жизни скончался бывший участник группы "Фристайл" Сергей Вязовский. Об этом стало известно на официальной Facebook-странице дуэта Kristallin, в котором он пел со своей супругой Ириной. В сообщении говорится, что Сергей боролся с тяжелой и продолжительной болезнью.
Украинский шоумен Андрей Джеджула совсем скоро станет папой во второй раз. Об этом на своей страничке в Instagram сообщила его супруга, модель Юлия Джеджула (Леус). Для пары это будет первый общий ребенок. Интересно, что у Юлии есть взрослая дочь, а у Андрея также есть ребенок от предыдущих отношений (кстати, с экс-солисткой "ВИА Гры" Сантой Димопулос) – сын, 11-летний Даниель.
I Like To Move It – под эту знаменитую песню, которая стала еще популярней благодаря мультфильму "Мадагаскар", так и тянет броситься в пляс. К сожалению, ее автор, Эрик Морилло, ушел из жизни несколько дней назад. Эрик был довольно популярным диджеем в США.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маккензи Скотт, бывшая жена миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, – самая богатая женщина в мире с состоянием в 68 миллиардов долларов. Примечательно, что Джефф Безос на сегодняшний день занимает первое место в списке самых обеспеченных мужчин в мире.
Неутешительные новости для фанатов "Бэтмена" – голливудский актер Роберт Паттинсон, который сыграет Бэтмена в новой серии франшизы, заразился коронавирусом. Как сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на источники, у актера подтвердился диагноз COVID-19. В связи с этим съемки супергеройского кино затягиваются.
Наталия Могилевская длительное время скрывала своего возлюбленного, хотя неоднократно писала в социальных сетях, и признавалась в интервью, что влюблена и счастлива.
Накануне певица вышла в свет со своим предполагаемым мужчиной – известным трендсеттером, владельцем модных бутиков в столице, Олегом Рыжовым.
Яркая премьера, которую невозможно пропустить! Верка Сердючка возвращается с новым мини-альбомом Sexy. Этот релиз посвящен всем фанатам "Евровидения", которые все эти годы дарят Сердючке свою любовь и тепло. Премьера произошла спустя 12 лет после того, как Верка выпустила свой последний альбом.
Первым синглом альбома стала песня Make It Rain Champagne, которая успела обрести популярность в Украине и далеко за ее пределами. Всего в мини-альбоме Sexy четыре песни в разных стилях, объединенные одной важной целью – поднимать настроение и вызывать улыбки.
Еще одна грандиозная премьера! Мультиартист MONATIK собрал украинских артистов в одном мюзикле под названием "РИТМ". Кроме MONATIK, в съемках приняли участие украинские звезды: Вера Брежнева, "Время и Стекло", THE HARDKISS, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA, Michelle Andrade, Lida Lee, DANTES, Гарик Корогодский, Влад Яма и Женя Кот.
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