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Главное за неделю: триумф Леди Гаги на MTV Video Music Awards и первый за 12 лет альбом Сердючки

Сегодня, 19:00

Узнайте главные новости уходящей недели

Верка Сердючка впервые за 12 лет выпустила мини-альбом Sexy, Наталья Могилевская закрутила роман с миллионером, а Леди Гага стала триумфатором на MTV Video Music Awards.

Об этом и других новостях уходящей недели читайте в нашем материале.

Племянница Джулии Робертс подтвердила свою беременность

Известная голливудская актриса, племянница Джулии Робертс, Эмма Робертс подтвердила слухи о своей первой беременности, опубликовав трогательные фото со своим возлюбленным в Instagram. На снимках 29-летняя Эмма позирует с округлившимся животиком в объятиях своего 35-летнего бойфренда Гаррета Хедлунда. Поздравляем будущих родителей!

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд
Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд
Фото: instagram.com/emmaroberts/

Перелом и ушибы: Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в аварию

Ох, и напугали своих поклонников молодожены Никита Добрынин и Даша Квиткова. Пара попала в ДТП, которое, к счастью, не имело серьезных последствий. Они отделались легкими повреждениями. Даша Квиткова на следующий день после аварии призналась, что ей было больно жевать из-за ушиба подбородка и губы. Ее также беспокоил отек под глазом и трещина на переносице.

Даша Квиткова и Никита Добрынин
Даша Квиткова и Никита Добрынин
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

MTV Video Music Awards прошла в Нью-Йорке: кто стал триумфатором премии

Карантин карантином, а музыкальные события – по расписанию. В Нью-Йорке состоялась торжественная церемония награждения MTV Video Music Awards. Но беспокоиться или даже возмущаться не стоит: все меры предосторожности были соблюдены. Знаменитости выступали на пяти аренах, расположенных в разных районах Нью-Йорка. Кроме этого, большинство номеров были записаны заранее.

Триумфатором премии стала Леди Гага, победившая сразу в нескольких номинациях. Каких именно? Читайте в материале.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Солист Little Big разводится с женой: в видеообращении супруги назвали причину

Грустные новости пришли из-за рубежа: солист эпатажной группы Little Big Илья Прусикин расстался со своей женой. Об этом стало известно из видеообращения, которое пара записала для своих поклонников.

Илья Прусикин и Ирина Смелая
Илья Прусикин и Ирина Смелая
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие украинские звезды отвели детей в школу

Наступило долгожданное 1 сентября и украинские знаменитости, как и многие другие родители страны, повели своих детей в школу! В материале Сегодня.Lifestyle узнайте, в какой класс пошли дети селебритис. В этом году среди звездных деток оказалось несколько первоклашек!

День знаний. Звезды повели детей в школу
День знаний. Звезды повели детей в школу
Фото: Instagram

Умер бывший солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский

На 48-м году жизни скончался бывший участник группы "Фристайл" Сергей Вязовский. Об этом стало известно на официальной Facebook-странице дуэта Kristallin, в котором он пел со своей супругой Ириной. В сообщении говорится, что Сергей боролся с тяжелой и продолжительной болезнью.

Сергей Вязовский
Сергей Вязовский
Фото: facebook.com/pg/kristallin.sergey.irina

Шоумен Андрей Джеджула станет отцом во второй раз

Украинский шоумен Андрей Джеджула совсем скоро станет папой во второй раз. Об этом на своей страничке в Instagram сообщила его супруга, модель Юлия Джеджула (Леус). Для пары это будет первый общий ребенок. Интересно, что у Юлии есть взрослая дочь, а у Андрея также есть ребенок от предыдущих отношений (кстати, с экс-солисткой "ВИА Гры" Сантой Димопулос) – сын, 11-летний Даниель.

Андрей Джеджула с женой Юлией
Андрей Джеджула с женой Юлией
Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Умер автор песни из "Мадагаскара" I Like To Move It Эрик Морилло

I Like To Move It – под эту знаменитую песню, которая стала еще популярней благодаря мультфильму "Мадагаскар", так и тянет броситься в пляс. К сожалению, ее автор, Эрик Морилло, ушел из жизни несколько дней назад. Эрик был довольно популярным диджеем в США.

Эрик Морилло
Эрик Морилло
Фото: Getty Images

Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маккензи Скотт, бывшая жена миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, – самая богатая женщина в мире с состоянием в 68 миллиардов долларов. Примечательно, что Джефф Безос на сегодняшний день занимает первое место в списке самых обеспеченных мужчин в мире.

Джефф Безос и Маккензи Скотт
Джефф Безос и Маккензи Скотт
Фото: instagram.com/mackenziebez

Роберт Паттинсон заразился коронавирусом

Неутешительные новости для фанатов "Бэтмена" – голливудский актер Роберт Паттинсон, который сыграет Бэтмена в новой серии франшизы, заразился коронавирусом. Как сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на источники, у актера подтвердился диагноз COVID-19. В связи с этим съемки супергеройского кино затягиваются.

Фото: Imdb.com

У Наталии Могилевской роман с известным миллионером

Наталия Могилевская длительное время скрывала своего возлюбленного, хотя неоднократно писала в социальных сетях, и признавалась в интервью, что влюблена и счастлива.

Накануне певица вышла в свет со своим предполагаемым мужчиной – известным трендсеттером, владельцем модных бутиков в столице, Олегом Рыжовым.

Наталья Могилевская / Олег Рыжов
Наталья Могилевская / Олег Рыжов
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/ryzhovoleg

VERKA SERDUCHKA выпустила новый мини-альбом Sexy

Яркая премьера, которую невозможно пропустить! Верка Сердючка возвращается с новым мини-альбомом Sexy. Этот релиз посвящен всем фанатам "Евровидения", которые все эти годы дарят Сердючке свою любовь и тепло. Премьера произошла спустя 12 лет после того, как Верка выпустила свой последний альбом.

Первым синглом альбома стала песня Make It Rain Champagne, которая успела обрести популярность в Украине и далеко за ее пределами. Всего в мини-альбоме Sexy четыре песни в разных стилях, объединенные одной важной целью – поднимать настроение и вызывать улыбки.

Верка Сердючка представила мини-альбом Sexy
Верка Сердючка представила мини-альбом Sexy
Фото: пресс-служба

Дантес стал травести-дивой, а Брежнева надела мини в грандиозном мюзикле MONATIK

Еще одна грандиозная премьера! Мультиартист MONATIK собрал украинских артистов в одном мюзикле под названием "РИТМ". Кроме MONATIK, в съемках приняли участие украинские звезды: Вера Брежнева, "Время и Стекло", THE HARDKISS, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA, Michelle Andrade, Lida Lee, DANTES, Гарик Корогодский, Влад Яма и Женя Кот.

Дантес, MONATIK и Вера Брежнева
Дантес, MONATIK и Вера Брежнева
Фото: instagram.com/monatik_official

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