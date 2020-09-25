Главное за неделю: триумфаторы "Эмми", развод Гросу и полет Тома Круза в космос

Эти новости вы могли пропустить, но мы напомним

Ну что ж, поздравляем вас с пятницей и предлагаем узнать все главные новости из мира шоу-бизнеса, которые вы могли пропустить!

Григорий Чапкис в свои 90 лет женился в четвертый раз. Тут хочется спросить: "А чего добился ты?" А вот 25-летняя Алина Гросу наоборот объявила о разводе. С мужем певица прожила совсем недолго.

Кинопремию "Эмми" провели в онлайн-формате. А что делать? Пора привыкать к такому раскладу дел – пандемия, все дела.

Но это еще не все! Об этом и других новостях – в материале Сегодня.Lifestyle.

Объявлены все победители премии "Эмми-2020"

Вот она, новая реальность: кинопремию "Эмми" провели в онлайн-формате. Похоже, что "Оскар" ждет та же участь.

Ведущий трансляции Джимми Киммел иногда приглашал к себе звезд, как напарников, но все остальные селебритис сидели дома и махали ведущему с экрана по видеосвязи. Всем победителям статуэтки привозили прямо на дом. Да и вручали их в защитных костюмах, ведь COVID-19 не дремлет!

И еще забавный момент: Риз Уизерспун и ее коллега по сериалу "И повсюду тлеют пожары" Кэрри Вашингтон устроили на "Эмми" фейковый Новый год, чтобы уже наконец-то проститься с этим тяжелым 2020-м!

Объявлены победители премии "Эмми" Фото: Getty Images

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

Григорий Чапкис женился в четвертый раз. Ему – 90, а она более, чем на полвека моложе! А вы говорите: "О боже, я старый, мне уже 30!" Вот, с кого надо брать пример!

Девушку зовут Людмила, познакомились они в ювелирном магазине, директором которого она является. Жену Григорий Николаевич пока скрывает от публики. Счастья молодым, тут нечего добавить!

Григорий Чапкис

Мать Сильвестра Сталлоне умерла в возрасте 98 лет

А теперь к печальным новостям – ушла и жизни мать Сильвестра Сталлоне Жаклин. Известной танцовщице, астрологу и рестлеру было 98 лет. Причина смерти не сообщается.

Скорбим и благодарим Жаклин за такого классного сына!

Актриса Жаклин Сталлоне Фото: instagram.com/officialjackiestallone

Алина Гросу прокомментировала развод и поблагодарила поклонников за поддержку

25-летняя певица Алина Гросу в августе 2019 года сыграла роскошную свадьбу в Италии. Она вышла замуж за молодого российского бизнесмена Александра Комкова. Однако пара не долго была вместе.

Свадьба была и вправду шикарна: несколько платьев для торжества, ТОП-звезды украинского шоу-бизнеса, Италия…Но, в жизни бывает всякое и через год – уже развод. Ждем от Алины позитивных новостей и желаем ей найти "того самого", ведь все впереди!

Певица Алина Гросу с мужем Александром Фото: instagram.com/alina_grosu

Вдова Лучано Паваротти снова вышла замуж спустя 13 лет после смерти мужа

50-летняя Николетта Мантовани, вдова знаменитейшего итальянского оперного певца Лучано Паваротти, снова вышла замуж! Ранее она заявляла, что никогда больше не заключит брак, сказав, что "одной любви всей жизни ей было достаточно".

Но, никогда не говори "никогда". Николетта вышла за 52-летнего финансового советника Альберто Тинарелли. Совет да любовь!

Николетта Мантовани и Альберто Тинарелли Фото: Getty Images

Убийца Леннона извинился перед Йоко Оно за смерть музыканта

Марк Чепмен, убийца легендарного участника группы The Beatles Джона Леннона, попросил прощения у его вдовы Йоко Оно за убийство музыканта. Мужчина в 11-й раз пытался добиться досрочного освобождения, и на очередном судебном заседании снова покаялся. Не помогло. Кстати, в 1980-м, когда Чепмен убил Леннона, ему дали пожизненное с правом досрочного выхода на свободу не ранее чем через 20 лет.

Марк Чепмен Фото: Getty Images

Лидер группы "ТИК" заявил, что уходит в политику

В полку артистов в политике прибыло! Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк заявил, что принял решение баллотироваться в горсовет Винницы и будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Виктор Бронюк Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

В Минске вынесли приговор мужчине, ставшему виновником смерти гитариста "Ляписа Трубецкого"

Мужчину, который в прошлом году напал на Руслана Владыко, гитариста и одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой", приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Еще в 2019 году этот неадекватный напал на Владыко, избил его и отобрал личные вещи. Руслан скончался спустя несколько месяцев, в феврале этого года.

Руслан Владыко Фото: instagram/tyazhkiy7074/

Официально: Том Круз летит в космос через год

Крутость Тома Круза в фильмах и так зашкаливала, пришлось придумывать что-то новое. И вот, решение нашлось: снять кино в космосе! Да-да, планы Тома Круза и Илона Маска о съемке первого боевика в космосе вместе с NASA воплотятся в реальность скорее, чем мы могли представить.

Полет запланирован на 2021 год, и надеемся, что Том ограничится прыжками с самых высоких зданий в мире, а не с МКС, например. Опасно же, переживаем!

Лучшие фильмы с Томом Крузом Фото: Getty Images

Светлана Тарабарова родила второго ребенка

Певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка, и просто на седьмом небе от счастья, ведь теперь у нее не только сыночек, но и лапочка дочка. А мы радуемся вместе с певицей! Здоровья маме и малышу!

Светлана Тарабарова с новорожденной дочкой Фото: instagram.com/tarabarova

25-летняя Джиджи Хадид впервые стала мамой

У нас тут еще одно пополнение. Супермодель Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями. Это девочка. Поклонники уверяют, что малышка вырастет той еще красоткой, ведь ее родители считаются одной из самых красивых пар среди западных звезд!

Модель Джиджи Хадид и Зейн Малик Фото: Getty Images

Журнал TIME назвал 100 самых влиятельных людей 2020 года

Известный американский журнал TIME обнародовал список самых влиятельных людей со всего мира за последний год – TIME100. В него вошли все, кто оказывает наибольшее влияние на события современности – деятели культуры и искусства, активисты, а также ученые и медики.

Журнал Time – список TIME100 Фото: Time

Официально: британская принцесса Евгения впервые станет мамой

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения в первый раз станет мамой! Это будет, на минуточку, девятый правнук королевы! Королевская семья становится все больше и больше! Главное, чтобы в США не уехали, как Меган и Гарри, а так все нормально! Поздравляем будущую маму!

Принцесса Евгения Фото: instagram.com/princesseugenie

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