Главное за неделю: триумфаторы "Эмми", развод Гросу и полет Тома Круза в космос
Эти новости вы могли пропустить, но мы напомним
Ну что ж, поздравляем вас с пятницей и предлагаем узнать все главные новости из мира шоу-бизнеса, которые вы могли пропустить!
Григорий Чапкис в свои 90 лет женился в четвертый раз. Тут хочется спросить: "А чего добился ты?" А вот 25-летняя Алина Гросу наоборот объявила о разводе. С мужем певица прожила совсем недолго.
Кинопремию "Эмми" провели в онлайн-формате. А что делать? Пора привыкать к такому раскладу дел – пандемия, все дела.
Но это еще не все! Об этом и других новостях – в материале Сегодня.Lifestyle.
Вот она, новая реальность: кинопремию "Эмми" провели в онлайн-формате. Похоже, что "Оскар" ждет та же участь.
Ведущий трансляции Джимми Киммел иногда приглашал к себе звезд, как напарников, но все остальные селебритис сидели дома и махали ведущему с экрана по видеосвязи. Всем победителям статуэтки привозили прямо на дом. Да и вручали их в защитных костюмах, ведь COVID-19 не дремлет!
И еще забавный момент: Риз Уизерспун и ее коллега по сериалу "И повсюду тлеют пожары" Кэрри Вашингтон устроили на "Эмми" фейковый Новый год, чтобы уже наконец-то проститься с этим тяжелым 2020-м!
Григорий Чапкис женился в четвертый раз. Ему – 90, а она более, чем на полвека моложе! А вы говорите: "О боже, я старый, мне уже 30!" Вот, с кого надо брать пример!
Девушку зовут Людмила, познакомились они в ювелирном магазине, директором которого она является. Жену Григорий Николаевич пока скрывает от публики. Счастья молодым, тут нечего добавить!
А теперь к печальным новостям – ушла и жизни мать Сильвестра Сталлоне Жаклин. Известной танцовщице, астрологу и рестлеру было 98 лет. Причина смерти не сообщается.
Скорбим и благодарим Жаклин за такого классного сына!
25-летняя певица Алина Гросу в августе 2019 года сыграла роскошную свадьбу в Италии. Она вышла замуж за молодого российского бизнесмена Александра Комкова. Однако пара не долго была вместе.
Свадьба была и вправду шикарна: несколько платьев для торжества, ТОП-звезды украинского шоу-бизнеса, Италия…Но, в жизни бывает всякое и через год – уже развод. Ждем от Алины позитивных новостей и желаем ей найти "того самого", ведь все впереди!
50-летняя Николетта Мантовани, вдова знаменитейшего итальянского оперного певца Лучано Паваротти, снова вышла замуж! Ранее она заявляла, что никогда больше не заключит брак, сказав, что "одной любви всей жизни ей было достаточно".
Но, никогда не говори "никогда". Николетта вышла за 52-летнего финансового советника Альберто Тинарелли. Совет да любовь!
Марк Чепмен, убийца легендарного участника группы The Beatles Джона Леннона, попросил прощения у его вдовы Йоко Оно за убийство музыканта. Мужчина в 11-й раз пытался добиться досрочного освобождения, и на очередном судебном заседании снова покаялся. Не помогло. Кстати, в 1980-м, когда Чепмен убил Леннона, ему дали пожизненное с правом досрочного выхода на свободу не ранее чем через 20 лет.
В полку артистов в политике прибыло! Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк заявил, что принял решение баллотироваться в горсовет Винницы и будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября.
Мужчину, который в прошлом году напал на Руслана Владыко, гитариста и одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой", приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.
Еще в 2019 году этот неадекватный напал на Владыко, избил его и отобрал личные вещи. Руслан скончался спустя несколько месяцев, в феврале этого года.
Крутость Тома Круза в фильмах и так зашкаливала, пришлось придумывать что-то новое. И вот, решение нашлось: снять кино в космосе! Да-да, планы Тома Круза и Илона Маска о съемке первого боевика в космосе вместе с NASA воплотятся в реальность скорее, чем мы могли представить.
Полет запланирован на 2021 год, и надеемся, что Том ограничится прыжками с самых высоких зданий в мире, а не с МКС, например. Опасно же, переживаем!
Певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка, и просто на седьмом небе от счастья, ведь теперь у нее не только сыночек, но и лапочка дочка. А мы радуемся вместе с певицей! Здоровья маме и малышу!
У нас тут еще одно пополнение. Супермодель Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями. Это девочка. Поклонники уверяют, что малышка вырастет той еще красоткой, ведь ее родители считаются одной из самых красивых пар среди западных звезд!
Известный американский журнал TIME обнародовал список самых влиятельных людей со всего мира за последний год – TIME100. В него вошли все, кто оказывает наибольшее влияние на события современности – деятели культуры и искусства, активисты, а также ученые и медики.
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения в первый раз станет мамой! Это будет, на минуточку, девятый правнук королевы! Королевская семья становится все больше и больше! Главное, чтобы в США не уехали, как Меган и Гарри, а так все нормально! Поздравляем будущую маму!
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