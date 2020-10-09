Главное за неделю: уход Жванецкого со сцены и скандал с концертами Поляковой и Билык

Узнайте главные новости уходящей недели

Перед тем, как вы с радостью выключите телефон или компьютер и начнете наслаждаться вечером пятницы, предлагаем вам вспомнить, что важного в мире шоу-бизнеса произошло за эту неделю.

Текущая неделя не обошлась без скандалов и потерь, но были и позитивные моменты.

А теперь, давайте узнаем подробности!

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом

Меньше года певец Дункан Лоуренс встречался со своим парнем Джорданом Гарфилдом, а тот его уже позвал под венец! Отношения пары завязались в начале этого года, а теперь они объявили, что женятся. Поклонники Дункана – в восторге, ну а мы желаем счастья молодым и долгой совместной жизни!

Певец Дункан Лоуренс со своим бойфрендом Фото: instagram.com/jordandelivers

Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

Оля Полякова угодила в скандал. Ко Дню учителя певица провела концерт в Харькове, куда пришло 2000 человек. Власти города подняли тревогу, мол, певица способствует распространению коронавируса, и такому количеству людей не следовало собираться в одном месте, да еще и правила предосторожности не все соблюдали!

Певица все обвинения опровергает, и говорит, что пускай обратят внимание на метро, где людей каждый день – в пять раз больше!

Тем не менее, из-за нарушения карантинных ограничений во время шоу, полиция открыла уголовное производство.

Оля Полякова Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ирина Билык дала концерт в Харькове в разгар пандемии

Вслед за Олей Поляковой прилетело и Ирине Билык! Уголовное производство правоохранительные органы открыли и после ее концерта в Харькове. Но только там было людей поменьше, чем у Оли – всего 487 человек. И, говорят, там правила карантина тоже нарушали!

Но это вам не это, а статья 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает наказание в виде: штрафа в размере от 17 до 51 000 гривен; ареста на срок до 6 месяцев; ограничения свободы на срок до 3 лет; лишение свободы на тот же срок!

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Умер основатель легендарной рук-группы Van Halen

Печальные новости из-за рубежа: умер основатель группы Van Halen – Эдди ван Хален. Гитаристу было 65 лет, он долгое время боролся с раком горла.

Эдди ван Хален, фото: Getty Images

Михаил Жванецкий уходит со сцены

Похоже, что теперь юмором знаменитого сатирика Михаила Жванецкого нам придется наслаждаться только на записях его концертов, ведь он принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены.

К слову, тут причины вполне понятны – Михаилу Михайловичу уже 86 лет, на минуточку!

Михаил Жванецкий

До новых встреч и хороших новостей!

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