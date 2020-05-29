Главное за неделю: Виктор Павлик перенес свадьбу, а Владимир Остапчук публично представил возлюбленную

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

На этой неделе стало известно, Виктор Павлик перенес свадьбу с молодой невестой, Владимир Остапчук представил возлюбленную Кристину Горняк, а рэпер Серега впервые прокомментировал скандал с бывшей женой вокруг их детей. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Владимир Остапчук представил свою возлюбленную

Украинский телеведущий Владимир Остапчук после развода со своей уже экс-супругой Еленой Войченко официально представил свою возлюбленную. Ею оказалась 33-летняя нотариус Кристина Горняк. С девушкой шоумен познакомился прошлым летом на свадьбе, а спустя несколько месяцев они начали встречаться. Знаменитость долгое время скрывал отношения, но уже успел Кристину познакомить со своими родителями, которые проживают в Умани.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба

В мае пара начала вместе жить на новой квартире, которую они арендовали в элитном районе Киева. Кристина не считает себя разлучницей, как многие утверждают, ведь они начали отношения, когда Владимир уже принял решение развестись. Экс-супруга телеведущего в свою очередь заявила, что Остапчук дал запрос на прохождение психологической экспертизы для Елены Войченко. По ее словам, она сказал их дочери Эмили, что у нее скоро будет новая мама. Владимир заявление бывшей жены считает клеветой и не понимает, зачем она распространяет неправдивую информацию.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова перенесли свадьбу

Украинский певец Виктор Павлик и его 25-летняя невеста Екатерина Репяхова перенесли свадьбу из-за пандемии коронавируса. Отметим, что торжество было запланировано изначально на 10 июня 2020 года в Днепре, родном городе невесты. Но теперь влюбленные перенесли свадьбу на средину августа этого года.

"Сначала свадьба была запланирована на 10 июня. Теперь перенесли на средину августа", – сообщила Екатерина Репяхова в Instastories, отвечая на вопросы подписчиков.

Ани Лорак лишила бывшего супруга части бизнеса – СМИ

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото: instagram.com/anilorak

Известная певица Ани Лорак лишила бывшего супруга Мурата Налчаджиоглу доли в своей компании. Бизнес был зарегистрирован в России. Спустя год после развода турецкий бизнесмен все еще владел половиной компании "Ани Лорак Продакшн", через которую проходят деньги за концерты певицы. Сперва Каролине пришлось оформить в России статус индивидуального предпринимателя, и уже после этого переоформить компанию на себя.

Перед этим Федеральная миграционная служба России проверила "Ани Лорак Продакшн" и обнаружила некоторые нарушения – звезда не уведомляла ФМС о сумме своих контрактов.

Рэпер Серега впервые прокомментировал скандал с экс-супругой

Известный рэпер Серега (Сергей Пархоменко) впервые прокомментировал громкий скандал со своей бывшей супругой Полиной Ололо, который возник вокруг их общих детей. Напомним, что в начале 2020 года бывшая супруга известного рэпера заявила, что артист отобрал у нее детей – сыновей Марка и Платона. Она не знала, где находились мальчики, и не имела возможности общаться с ними даже по телефону.

Серега уверяет, что против закона он не действовал и сейчас ждет решения суда. Речь идет не о лишении Полины родительских прав, а только об определении места жительства детей. Также он попросил журналистов не драматизировать и не раздувать скандал в СМИ.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram.com/polina_lola

"Реальность такова, что мы все смотрим на мир по-разному, это нормально, и если, в представлении матери моих детей, отец ее детей похищает их и фальсифицирует разрешительные документы, нам всем придется допустить, что она, как автор своей реальности, как минимум искренне проживает ее. Она, кстати, достаточно убедительна в своей версии происходящего. Мы все так ждем решения данного вопроса именно в правовом поле, вот почему я все это время был сознательно скуп на комментарии", – добавил певец.

Андреа Бочелли тайно переболел коронавирусом

Оперный певец Андреа Бочелли Фото: instagram.com/andreabocelliofficial

Известный мировой тенор Андреа Бочелли переболел коронавирусом. 61-летний оперный певец в одной из больниц города Пиза уже сдал свою кровь на плазму. Коронавирус у тенора подтвердили еще 10 марта, после взятия мазка. По словам тенора, симптомов у него не было, беспокоила лишь небольшая температура. От певца также заразились его супруга и дети.

На своей странице в Facebook признался, что болезнь протекала у него в легкой форме, но он скрывал этот факт из-за уважения к итальянцам: "Из уважения к тем, у кого заражение коронавирусом проходит в более тяжелой форме, я решил не делиться этими новостями. И, конечно, я не хотел беспокоить своих фанатов и хотел защитить приватность моей семьи".

Модель Victoria's Secret ждет первенца

Модель Victoria's Secret Роми Стрейд Фото: instagram.com/romeestrijd

Известная нидерландская модель и "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд сообщила поклонникам радостную новость – она вместе со своим возлюбленным Лоренсом ван Лиувеном в ожидании первенца. Несмотря на страшный диагноз – синдром поликистозных яичников, который врачи диагностировали Роми два года назад, она все таки смогла забеременеть. Отметим, что у модели на протяжении семи лет отсутствовала менструация.

24-летняя модель в своих социальных сетях сообщила о своей беременности. Как рассказывает Роми, для того, чтобы забеременеть, она изменила свой образ жизни – без стрессов и напряжений.

"У нас будет ребенок. Я была просто убита горем, потому что стать мамой и завести семью с Лоренсом — моя самая главная мечта. И вот мне сказали, что с естественной беременностью будут трудности. Тогда я стала изучать свой диагноз и пришла к выводу, что мой случай нетипичный", – написала 24-летняя модель на своей странице в Instagram.

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