Главное за неделю: Влада Седан вышла замуж, а Тина Кароль спела со Snoop Dogg

Узнайте главные новости уходящей недели

Уходящая неделя богата на радостные новости: Кэти Перри и Орландо Блум впервые стали родителями, ведущая Влада Седан и футболист Александр Зинченко поженились, а Тина Кароль записала трек с одним из самых популярных американских рэперов!

Однако были и грустные моменты: чуть ли не каждый день появлялись новости о том, что наши звезды заболели коронавирусом!

Об этом и других важных новостях в мире шоу-бизнеса читайте в нашем материале.

Дзидзьо и Михалок получили звание заслуженного артиста Украины от Зеленского

Владимир Зеленский вручил государственные награды – звания "Заслуженного артиста Украины" Михаилу Хоме (Dzidzio) и белорусскому музыканту Сергею Михалку. Актер Владимир Горянский был награжден орденом "За заслуги" III степени.

DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio

Dan Balan, Вера Брежнева и MONATIK выступили на свадьбе Зинченко и Седан

Прошла одна из самых шумных свадеб года – поженились защитник и полузащитник английского клуба "Манчестер Сити", полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко и тележурналистка Влада Седан (Влада Щеглова).

Развлекали гостей на свадьбе известные артисты: знаменитый молдавский певец Dan Balan, экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева и мультиартист MONATIK.

Свадьба Влады Седан и Александра Зинченко Фото: Instagram

Песни "Океана Эльзы" и "Бумбокс" использовали на шоу ко Дню Независимости без разрешения

Уходящая неделя также запомнится и музыкальным скандалом! На праздновании Дня Независимости Украины в Киеве украинские музыканты исполнили попурри из популярных хитов, в том числе композиций "Океана Эльзы" и "Бумбокс". Представители этих групп заявили, что песни были использованы без разрешения.

Позже Офис президента Украины ответил на возмущения музыкантов и объяснил, что все было законно.

"Океан Ельзи" и "Бумбокс" Фото: instagram.com/boomboxfamily, instagram.com/okeanelzy_official

Елена Кравец заразилась коронавирусом

Звезда "Квартала 95" заразилась коронавирусом. Артистка даже пропустила очередные съемки "Вечернего квартала". Позже Елена связалась со своими подписчиками и рассказала, что, к счастью, коронавирусом он болеет в легкой форме.

Артистка Елена Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

Кэти Перри родила первенца от Орландо Блума

У американской певицы Кэти Перри и британского актера Орландо Блума родился первенец. Девочку назвали Дэйзи Дав Блум. Интересно, что бывшая жена Блума, модель Миранда Керр, поздравила его с рождением дочери. Пара после расставания, похоже, осталась в хороших отношениях.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом

Известный украинский певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана заболели коронавирусом. Артист объяснил, что они с супругой не знают, где и когда могли заразиться. Сергей также рассказал, какие симптомы были у Снежаны в первые дни болезни.

Сергей и Снежана Бабкины Фото: instagram.com/babkin_official

56-летний Брэд Питт встречается с 27-летней немецкой моделью

Голливудский актер Брэд Питт попал в объективы внимательных папарацци в компании своей новой возлюбленной – молодой немецкой модели Николь Потуральски. Парочку заметили во Франции.

У Николь, как оказалось, есть маленький сын, а еще – девушка была замужем за ресторатором, который старше ее на 40 лет! Об этом и других фактах читайте в нашем материале про Николь.

Брэд Питт и Николь Потуральски Фото: Getty Images, instagram.com/nico.potur

Тина Кароль записала трек с известным американским рэпером

Вот это уровень! Тина Кароль записала совместный трек с известным американским рэп-исполнителем Snoop Dogg. В записи также принимал участие звезда R&B Luca Dayz, который выступил в качестве продюсера и автора песни.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

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