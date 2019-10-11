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Главное за неделю: Дантес вернулся на сцену, а Полякова поделилась подробностями личной жизни

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:24
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Instagram.com

Текущая неделя запомнится неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, стало известно о смерти молодой украинской актрисы Марины Куклиной. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Умерла актриса Марина Куклина

5 октября умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май. Звезде сериала "Возвращение Мухтара 5" было 33 года. О смерти актрисы сообщили ее друзья и коллеги в Facebook. Одной их первых была украинская артистка Римма Зюбина.

Известно, что в прошлом году Марина Куклина проходила курс лечения от рака. А на своей странице в социальной сети артистка публиковала фото, на которых показывала, как выглядит после химиотерапии. Церемония прощания с украинской актрисой Мариной Куклиной состоялась 8 октября в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

Владимир Дантес вернулся на сцену

10 октября Владимир Дантес представил песню и клип – "Теперь тебе 30", созданную совместно с автором хита "Охрана, отмєна" и блогером Jerry Heil.

"Теперь тебе 30" – первый за пять лет трек Владимира Дантеса, победителя "Фабрики звезд" и экс-участника группы "ДиО.фильмы". В последние годы мы видели Владимира в роли телеведущего, однако теперь артист запустил сольный проект – DANTES. К слову, режиссером клипа "Теперь тебе 30" стал Леонид Колосовский, известный сотрудничеством с группами "Ленинград", "Время и Стекло", MOZGI.

Надя Дорофеева уже прокомментировала премьеру своего супруга.

Принц Гарри и Меган Маркл судятся со СМИ

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри недавно подали судебный иск на известный таблоид с целью защиты своей семьи от клеветы. Однако этим герцоги Сассекские не ограничились. Меган Маркл и принц Гарри решили публично комментировать всю скандальную информацию о своей жизни, дабы избежать слухов и выдумок. Герцоги Сассекские наняли на работу человека, который будет заниматься их личным сайтом и страницами в социальных сетях. Первое официальное письмо от имени герцогов Сассекских уже разместили на сайте

Заявление Оли Поляковой

Оля Полякова рассказала о личной жизни

Не так давно Оля Полякова презентовала песню "Любовница", а теперь призналась, что не понаслышке знает, каково это – быть частью любовного треугольника.

"Да, я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решительный, он не стал мучить ни одну, ни вторую,
понимаете, он этот круг прервал, и все. Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, я понимаю ее горе, и треугольник – это неприятно, не то что неприятно, это трагическая ситуация, и я советую в нем не жить, я советую его прервать в какую-то сторону, или в одну, либо в другую", – поделилась артистка.

Полякова также рассказала, какие отношения у них с мужем сейчас.

Наталка Карпа рассекретила пол будущего ребенка

Певица Наталка Карпа
Певица Наталка Карпа
Фото: instagram.com/natalkakarpa

Известная певица Наталка Карпа беременна первенцем. Зачать малыша у нее получилось только к 37 годам, до этого артистка боролась с бесплодием и не опускала руки до последнего. Теперь же Наталка с радостью делится с поклонниками этой новостью и даже рассекретила пол будущего малыша.

На своей странице в Instagram Наталка Карпа опубликовала ряд коротких видео с тематической вечеринки формата американской Gender reveal party, которую она устроила в честь будущего ребенка, пригласив звездных коллег. Розовые шарики, которые появились из одного большого черного шара, четко дали понять – звезда ожидает девочку. Смотрите видео.

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