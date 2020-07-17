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Главное за неделю: внезапная смерть внука Элвиса Пресли и тайная свадьба принцессы Беатрис

Сегодня, 19:09

Узнайте главные новости текущей недели

Уходящая неделя запомнилась нам как грустными, так и радостными событиями. Началась она с печальных вестей – не стало жены голливудского актера Джона Траволты Келли Престон, а также 27-летний внук Элвиса Пресли покончил с собой.

Заканчивается неделя более радостными новостями. К примеру, внучка Елизаветы II Беатрис наконец-то вышла замуж за своего избранника. Более детально о главных новостях недели читайте в нашем материале.

Внук Элвиса Пресли покончил с собой

Внук знаменитого американского исполнителя Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил суицид в возрасте 27 лет. Парень выстрелил себе в голову из пистолета. Тело Кио было найдено в семейном имении Пресли в Калабасасе, штат Калифорния.

Бенджамин Кио
Бенджамин Кио
Фото: TMZ

Парень совершил суицид в прошедшее воскресенье. Не уточняется, кто именно обнаружил его тело. Сообщается, что в день смерти Бенджамина Кио, примерно в 3:30 утра соседи слышали в его доме женский голос, кричащий: "Не делай этого".

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

Супруга американского актера Джона Траволты, также актриса Келли Престон, умерла в возрасте 57 лет от рака груди. Об этом Траволта сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Джон Траволта с женой Келли Престон
Джон Траволта с женой Келли Престон
Фото: Getty Images

Джон и Келли поженились в сентябре 1991 года. В браке у пары родилось трое детей: Джетт, Элла Блю и Бенжамин Хантер Клео. Отметим, что Джетт Траволта умер в 2009 году. Он страдал от врожденного сердечного недуга.

Стал известен первый звездный участник "Танців з зірками"

Знаменитый украинский певец Олег Винник стал первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками". Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Олег опубликовал ролик, на котором, находясь на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сообщает о своем участии в проекте.

Певец Олег Винника
Певец Олег Винника
Фото: пресс-служба

Названа официальная причина смерти актрисы Наи Риверы

Стала известна официальная причина смерти 33-летней звезды сериала "Хор" Наи Риверы. По данным, которые предоставлены полицией округа Вентура, штат Калифрония, причина гибели – утопление.

Ная Ривера была объявлена пропавшей без вести в прошлую среду, 8 июля, когда она со своим четырехлетним сыном Джози отправилась на прогулку на лодке по озеру Пиру, штат Калифорния.

Ная Ривера
Ная Ривера
Фото: Getty Images

Мальчика нашли спящим в лодке, он был одет в спасательный жилет. Сын Риверы рассказал полиции, что они с мамой "пошли плавать", после чего Ная не вернулась в лодку.

Звезде сериала "Великолепный век" грозит 13 лет тюрьмы

Актера Озана Гювена, известного по роли Рустем-паши в сериале "Великолепный век", могут приговорить к 13 годам лишения свободы. В данный момент Стамбульская прокуратура добивается тюремного заключения для известного турецкого актера, который обвиняется в избиении своей девушки Дениз Булусуз.

Озан Гювен
Озан Гювен
Фото: Getty Images

Рэпер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст идет в президенты США

Известный американский рэпер и супруг светской львицы Ким Кардашьян Канье Уэст будет баллотироваться в президенты. Артист подал заявку на участие в президентских выборах. И если ранее Канье только заявлял о своих намерениях, то сейчас все официально. Соответствующая Форма №1 появилась на сайте Федеральной избирательной комиссии США. Канье будет баллотироваться от комитета "Канье-2020".

Канье Уэст
Канье Уэст
Фото: Getty Images

Внучка Елизаветы II тайно вышла замуж на закрытой церемонии

Внучка королевы Елизаветы II, принцесса Беатрис и ее возлюбленный Эдоардо Мапелли-Моцци провели тайную церемонию бракосочетания в Виндзорском замке в пятницу, 17 июля. Принцесса Беатрис должна была выйти замуж еще в конце мая, но церемония была отложена из-за пандемии.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци
Фото: Getty Images

На закрытой церемонии в часовне всех святых в Виндзорском парке присутствовали и сама королева Елизавета II, и герцог Эдинбургский.

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