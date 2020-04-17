Главное за неделю: внучка Елизавета II отменила свадьбу, а комик Георгий Делиев попал в скандал

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На этой неделе стало известно, что свадьбу принцессы Беатрис отменили, Надежду Бабкину после комы перевели в военный госпиталь, а комик Георгий Делиев попал в скандал из-за заявления о церкви. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Комик Георгий Делиев попал в центр скандала

Комик Георгий Делиев Фото: Facebook

Известный украинский артист и комик Георгий Делиев опубликовал на своей странице в Facebook обращение к власти, чем вызвал недовольство со стороны подписчиков. Знаменитость попросил не закрывать храмы на Пасху, обосновывая это тем, что подхватить любой другой вирус можно всегда.

"Не перестаю удивляться, насколько глубоко люди могут впадать в коллективное безумие. Бояться болезни, но совершенно не бояться своей ответственности перед Богом? Массовое беснование особенно проявляется в период Страстной недели. Ну если Вера слаба, стоит хотя бы включить мозг и логику. Уже научно доказано тысячи раз, что именно страх болезни и приглашает эту самую болезнь в собственный организм. И вовсе не обязательно, что именно коронованный вирус. Скорее всего, другую болячку. Итак, поскольку так много антихристианских призывов закрыть церковь Христову, не посещать церковь Христову, не совершать литургию и других таинств и т д.. Я призываю не закрывать церковь Христову, посещать все Богослужения. Лично я исповедовался, причащался полным чином, маслособоровался, не избегал церковных ритуалов. Вообщем, старался оставаться христианином, точно так же, как и в предыдущие годы", – написал комик.

Принцесса Беатрис отменила свадьбу

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Instagram

31-летняя внучка королевы Великобритании Елизаветы ІІ принцесса Беатрис и ее жених 37-летний итальянский бизнесмен Эдоардо Моцци отменили свадьбу. Пара не сможет заключить брак 29 мая, как планировалось, из-за пандемии коронавируса.

Окончательное решение связано с тем, что правительство Великобритании продлило карантинный режим минимум на три последующие недели. Кроме этого, англиканская церковь заявила, что число людей, посещающих свадебные церемонии в храмах не может быть больше пяти: жених, невеста, священник и два свидетеля.

Умер Тим Брук-Трейлор

Тим Брук-Трейлор (в центре) Фото: Eamonn McCabe

От коронавируса скончался 79-летний британский комик, участник комедийно-музыкального трио The Goodies Тим Брук-Трейлор.

Знаменитость был участником популярного в 70-х и 80-х гг. ХХ века комедийного трио The Goodies. В состав коллектива также входили актеры Грэм Гарден и Билл Одди. Трио работало в жанре скетчей и ситуативных комедий. На их шоу выросло не одно поколение британцев.

Джонни Депп зарегистрировался в Instagram

Джонни Депп Фото: Getty Images

Голливудский актер Джонни Депп зарегистрировался в Instagram. Звезда "Пиратов Карибского моря" до регистрации в социальной сети почти не выносил свою жизнь на публику. Теперь к его аккаунту появился интерес, и поклонники ждут от актера откровений о его жизни. Однако не менее интригующим стало первое сообщение Джонни. Знаменитость опубликовал первое фото в затемненном помещении среди зажженных свечей.

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"Всем привет. Записываю здесь кое-что для вас. Подождите немножко", – заинтриговал Джонни Депп.

Позже знаменитость опубликовал обещанный сюрприз – кавер-версию песни Джона Леннона Isolation. По словам Деппа, она была записана около полутора лет назад совместно с британским гитаристом Джеффом Беком.

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Также узнайте, на кого голливудский актер подписался первым делом.

Надежда Бабкина вышла из комы

Надежда Бабкина Фото: instagram.com/ngbabkina

Российская певица Надежда Бабкина еще 3 апреля почувствовала себя плохо и была госпитализирована в больницу с подозрением на короновирус. Позже ее представитель Александр Велор успокоил поклонников и заявил, что у певицы диагностировали пневмонию.

На этом официальные заявления прекратились, а в СМИ появилась информация о том, что 70-летнюю певицу вывели из комы. Более того, певицу перевели из спецклиники в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в подмосковный Красногорск. Там ей предоставили отдельную палату.

Врачи снова подозревают у звездной пациентки коронавирус и назначили ей серьезный курс лечения. Сколько еще Надежда Бабкина пробудет в больнице, неизвестно.

У Стаса Михайлова обнаружили коронавирус

Стас Михайлов Фото: instagram.com/stas_mihailoff

На прошлой неделе российский певец Стас Михайлов попал в больницу с двухсторонним воспалением легких. Эстрадный артист тогда заявил, что сделал компьютерную томографию и четыре теста на COVID-19, которые оказались отрицательными. Но теперь российская звезда признался, что все-таки вызвана коронавирусом.

Об этом Стас Михайлов заявил на личной странице в Instagram. Более того, ему удалось выздороветь от COVID-19. Пневмония, которой он болел, оказалась коронавирусом. В публикации артист поблагодарил фанатов за беспокойство.

"Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест подтвердил, что у меня действительно был коронавирус... Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция – это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а ещё и о тех, кто рядом! Следующая неделя – страстная, и нам надо задуматься о том, как мы живем, что мы делаем! У меня большие надежды, что после светлого праздника Пасхи все наладится и станет лучше!!! Берегите себя и оставайтесь дома! Бог нас хранит!" – написал Стас Михайлов.

Напомним, что его коллега – российский певец Лев Лещенко – сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

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