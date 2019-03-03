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Главные события недели: все детали "Оскара 2019" и Нацотбора на "Евровидение"

Вокруг двух мероприятий возникло немало скандалов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:04
"Оскар" и "Евровидение" - детали скандалов
"Оскар" и "Евровидение" - детали скандалов
Фото: Сегодня

В ночь с 24 на 25 февраля состоялась 91-я церемония вручения самой престижной кинопремии "Оскар 2019". Мероприятие прошло в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Зрители смогли посмотреть трансляцию церемонии на телеканале "Украина", ведь именно он приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар". Также съемочная группа "Сегодня" была единственной из украинских СМИ, получивших аккредитацию на вручение кинопремии.

В этому году на "Оскаре" не обошлось без скандалов. Впервые за 30 лет премия прошла без ведущего из-за того, что тот попал в скандал благодаря своим гомофобным высказываниям в сети.

"Зеленая книга" стала лучшим фильмом
"Зеленая книга" стала лучшим фильмом
Фото: AFP

Еще одной громкой историей стал тот факт, что режиссера фильма-номинанта "Богемная рапсодия" Брайана Сингера обвинили в совращении несовершеннолетних мальчиков.

Организаторов "Оскара" обвиняли в давлении на актеров, а также в том, что они не выбирают фильмы режиссеров-женщин.

Наибольшее возмущение вызвало решение Американской киноакадемии вручить статуэтки в номинациях за Лучшую операторскую работу", "Лучший монтаж", "Лучший грим и прически" и "Лучшую короткометражную картину" во время рекламной паузы. Такое решение было принято, чтобы сократить трансляцию церемонии до трех часов. В итоге Академия решила не вручать премии во время рекламы.

Не менее скандальным и обсуждаемым стал Нацотбор на "Евровидение 2019", победительницей которого стала певица MARUV. Однако из-за разногласий с НОТУ артистка не представит Украину на конкурсе. Позже выяснилось, что наша страна вовсе отказалась участвовать в "Евровидении 2019". Такое решение вызвало большой резонанс в обществе. 

Все детали скандала вы можете посмотреть в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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