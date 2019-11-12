Главный мужчина в жизни: Анна Ризатдинова трогательно поздравила сына с днем рождения

Гимнастка посвятила малышу пост в Instagram

Анна Ризатдинова Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая во время одного из эфиров шоу "Танці з зірками 2019" едва не потеряла сознание, адресовала трогательное видео своему сыну Роме в честь его дня рождения.

Отметим, что Роману сегодня, 12 ноября, исполняется всего два годика. Анна родила малыша в браке с олигархом Александром Онищенко, с которым не так давно рассталась. Сейчас гимнастка воспитывает сына одна и говорит о том, что Рома является главным мужчиной в ее жизни.

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Так, на опубликованном видео в Instagram Анна Ризатдинова делает разминку вместе со своим ребенком, который запечатлен еще будучи совсем маленьким. Лицо сына Анна не показала.

11 Ноя 2019 в 11:11 PST INSTAGRAM (@anna_rizatdinova)

"Сегодня главному мужчине в моей жизни исполняется два годика. Мое чудо, мой чемпион, мой любимый Ромочка сделал меня самой счастливой мамой на свете", – написала под видео чемпионка.

Напомним, что после плохого самочувствия в прямом эфире танцевального шоу партнер Анны Ризатдиновой по танцам Александр Прохоров рассказал, в каком состоянии она находилась.

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